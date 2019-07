Intervento riuscito al ginocchio sinistro per Edoardo Eremin

Edoardo Eremin si è sottoposto, al Policlinico di Pavia alla supervisione del Prof. Benazzo, ad un’operazione al ginocchio sinistro. Il giocatore azzurro, classe 1993, ha così commentato l’intervento attraverso i suoi canali social: “Due anni ci sono stato dietro a curarlo…ma tutte le cure dai migliori dottori sono state vane. Un male terrificante, che mi prendeva la testa e non mi mollava più.

Male a camminare, male a sedermi, male a dormire.. giocare non ne parliamo.. .male a guidare, insomma un calvario. Sono parecchio stanco… 2017/2018/2019 anni della mia carriera praticamente buttati via“.

In chiusura di messaggio, il venticinquenne di Acqui Terme, che in carriera si è aggiudicato cinque titoli Futures ed ha un best ranking alla posizione numero 292, ha lasciato aperte due strade per il suo futuro: “Ora valuterò le proposte che ho ricevuto, sia lavorative che agonistiche, mi prenderò del tempo per ragionarci e pensarci sopra… per quello che veramente voglio…“