Dunlop rinnova le partnerships con alcuni dei più prestigiosi tornei ATP e WTA

Dunlop annuncia il prolungamento degli accordi che la vedono “Palla

Ufficiale” di quattro tra i più importanti e prestigiosi tornei ATP e WTA.

Questi accordi vedranno Dunlop fornire la palla “Dunlop ATP” per i seguenti tornei:

– Rolex Monte-Carlo Masters – ATP Masters 1000;

– Mutua Madrid Open – ATP Masters 1000 & WTA Premier Mandatory;

– Internazionali BNL d’Italia – ATP Masters 1000 & WTA Premier 5;

– Barcelona Open Banc Sabadell – ATP 500.

L’estensione dei contratti va a rinnovare delle partnerships già decennali confermando

Dunlop come la palla “più scelta” dell’ATP Tour e la più presente come “Palla Ufficiale”

nel circuito ATP.

Masahiro Asahino, Head of Tennis Business di Sumitomo Rubber Industries ha

commentato: «Siamo felicissimi di estendere la partnership con alcuni dei più

prestigiosi tornei in Europa. Dunlop si sta impegnando a supportare tornei d’élite in

tutto il mondo con prodotti di altissima qualità per garantire il miglior tennis sia per igiocatori in campo sia per gli spettatori».

«Come membri della stagione su terra rossa dell’ATP Tour, siamo orgogliosi di

rinnovare il contratto con Dunlop per altri tre anni, fino al 2022», ha affermato Zeljko

Franulovic, Direttore del Rolex Monte-Carlo Masters, per poi continuare: «le palle

Dunlop, rinomate per la loro eccellenza e per le grandi performance su tutte le

superfici, hanno avuto un ruolo significativo nella storia del nostro sport. Non vediamo

l’ora di continuare a costruire questa partnership nei prossimi tre anni».

Xavier Pujol, Direttore Esecutivo del Barcelona Open Banc Sabadell ha affermato:

«siamo molto contenti del rinnovo con Dunlop fino al 2022. Stiamo già lavorando alla

prossima edizione del torneo e per noi significa molto che il primo accordo firmato sia

con Dunlop, uno dei marchi storici del tennis, con il quale collaboriamo dal 1999».

SUMITOMO RUBBER GROUP

Oriol Granell, Vice Presidente & Managing Director di IMG Spagna, ha aggiunto:

«Dunlop è “Palla Ufficiale” da oltre 20 anni, questo significa che il torneo e il brand

formano un grande connubio. Per noi è fondamentale dare la possibilità ai tennisti di

giocare il torneo di Barcellona con quella che allo stesso tempo è la migliore palla nel

circuito e la palla ufficiale dell’ATP. Senza dubbio, tutto questo risulta determinante

per rendere Barcellona una data fondamentale della stagione su terra rossa, non solo

per i fan ma anche per i giocatori stessi».

Anche Gerard Tsobanian, Presidente e CEO del Mutua Madrid Open, ha espresso la

sua soddisfazione per il rinnovo dell’accordo fino al 2022: «parecchi anni fa abbiamo

trovato in Dunlop un grande compagno di viaggio. La palla rappresenta un punto

chiave nello sviluppo del gioco e con Dunlop i giocatori hanno la garanzia di qualità e

alta tecnologia. Quindi l’estensione dell’accordo che vede Dunlop come “Palla

Ufficiale” del Mutua Madrid Open per altre tre edizioni è una grande notizia. Sono

sicuro che insieme vivremo grandi emozioni».

Sergio Palmieri, Direttore degli Internazionali BNL d’Italia, ha affermato: “Come

Direttore degli Internazionali BNL d’Italia sono molto soddisfatto e felice del rinnovo

dell’accordo con Dunlop fino al 2022. La Dunlop è a mio parere la miglior palla da tennis

del mondo, oltre a essere la preferita dalle giocatrici e dai giocatori protagonisti del

nostro torneo. Questa partnership conferma i grandi risultati raggiunti insieme a

Dunlop negli ultimi anni e non vedo l’ora di vivere un futuro di successi insieme»