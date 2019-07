Da Wimbledon – Matteo Berrettini: “giocare con Roger a Wimbledon è una di quelle cose da raccontare ai figli”

Matteo Berrettini : “Sono emozionato, curioso e teso, di mettermi alla prova dopo un anno di esperienza, in cui sono cresciuto soprattutto dal punto di vista mentale.

Voglio vedere come andrà giocando i match tre set su cinque. Arrivo carico di buone sensazioni. E’ innegabile che abbia raggiunto ottimi risultati, un anno fa mai avrei immaginato di essere top 20 e di vincere un torneo su erba.

Questo mi dà fiducia anche se non vorrei sembrasse tutto troppo facile. L’anno scorso non mi son trovato così bene, ma il match di Coppa Davis a Calcutta, ha fatto scattare qualcosa.

E a Stoccarda ho ritrovato le stesse sensazioni da subito”.

“Sarebbe stupendo affrontare Federer, anche perché vorrebbe dire che sono agli ottavi. Scherzi a parte, giocare con Roger a Wimbledon è una di quelle cose da raccontare ai figli”.