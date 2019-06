ATP Halle: Roger Federer ad un passo dal decimo successo

Tra Roger Federer e il decimo titolo ad Halle è rimasto il solo David Goffin.

Roger è sceso in campo determinato sin dal primo scambio e ha finito per battere in una semifinale senza storia Pierre-Hugues Herbert con il risultato di 6-3 6-3 in appena 62′ di gioco.

Malgrado il francese abbia cercato spesso la rete, Federer è partito molto forte, mancando addirittura una palla del doppio break e conseguente 4-0. In seguito è sembrato in pieno controllo della sfida: Federer ha scelto il momento in cui alzare il livello e fare la differenza, qualificandosi con pieno merito per la finale, dove affronterà come detto il belga Goffin, che ha superato 7-6 (7/4) 6-3 Matteo Berrettini.

