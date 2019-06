Roger Federer: “Mi sento molto bene fisicamente, non ho avuto problemi dopo aver giocato alcuni tornei sul rosso e questo è un ottimo segnale”

Roger Federer scalpita in vista degli impegni su erba. Ricaricate le pile, Roger (101 titoli in carriera) si appresta a fare il suo debutto al torneo di Halle, dove si è già imposto per ben 9 volte e scalderà il motore anche in vista dell’amatissimo Wimbledon.

In attesa del primo impegno, in programma oggi contro il “rognoso” John Millman – capace di piegarlo agli scorsi US Open -, Federer ha parlato nell’incontro con i media.

“Mi sento molto bene fisicamente, non ho avuto problemi dopo aver giocato alcuni tornei sul rosso e questo è un ottimo segnale. La vittoria deve essere sempre il mio obiettivo qui ad Halle, ma visto il livello della concorrenza non si può mai iniziare con la certezza di riuscirci. Quel che è certo è che voglio cominciare bene la stagione su erba, visto che è la superficie che meglio si adatta al mio stile di gioco. Mi auguro di vivere una settimana molto positiva”.

E sulla possibilità di mettere in bacheca il decimo titolo ad Halle – sfuggito lo scorso anno nella finalissima persa contro Coric -, il fuoriclasse elvetico dichiara: “Sarebbe incredibile, sarebbe una cosa pazzesca conquistare il decimo titoli in un torneo come questo…”.