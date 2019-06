WTA Bol: I risultati con il dettaglio del Day 1

WTA 125 Bol C | Terra | $125.000 – 1° Turno

Bluesun – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Bibiane Schoofs vs [4] Anna Karolina Schmiedlova



WTA Bol Bibiane Schoofs Bibiane Schoofs 1 1 Anna Karolina Schmiedlova [4] Anna Karolina Schmiedlova [4] 6 6 Vincitore: A. SCHMIEDLOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 B. Schoofs 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-5 → 1-6 A. Karolina Schmiedlova 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-4 → 1-5 B. Schoofs 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 A. Karolina Schmiedlova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 B. Schoofs 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-1 → 1-2 A. Karolina Schmiedlova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 B. Schoofs 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Karolina Schmiedlova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 B. Schoofs 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-5 → 1-5 A. Karolina Schmiedlova 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 B. Schoofs 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 A. Karolina Schmiedlova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 B. Schoofs 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 A. Karolina Schmiedlova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. Beatriz Haddad Maia vs [2] Sara Sorribes Tormo



WTA Bol Beatriz Haddad Maia Beatriz Haddad Maia 30 1 Sara Sorribes Tormo [2] • Sara Sorribes Tormo [2] 30 1 Doppio fallo n.2 per S. S Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 1-1 B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. Anna Tatishvili vs [7] Timea Bacsinszky



Il match deve ancora iniziare

4. Denisa Allertova vs Tereza Mrdeza (non prima ore: 03:30)



Il match deve ancora iniziare

Kraš – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [WC] Anna Danilina vs [5] Astra Sharma



WTA Bol Anna Danilina Anna Danilina 15 6 2 3 Astra Sharma [5] • Astra Sharma [5] 15 4 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Sharma 15-0 15-15 3-2 A. Danilina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 A. Sharma 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 A. Danilina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 A. Sharma 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A. Danilina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Sharma 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 A. Danilina 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 2-4 → 2-5 A. Sharma 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 2-4 A. Danilina 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 A. Sharma 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Danilina 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 A. Sharma 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-0 → 1-1 A. Danilina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Sharma 0-15 0-30 0-40 df 15-40 5-4 → 6-4 A. Danilina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 A. Sharma 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 A. Danilina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-1 → 5-2 A. Sharma 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 A. Danilina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 A. Sharma 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 A. Danilina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Sharma 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Danilina 15-0 30-0 30-15 40-30 0-0 → 1-0

2. [6] Jil Teichmann vs Irina-Camelia Begu



Il match deve ancora iniziare

3. Ysaline Bonaventure / Bibiane Schoofs vs Dalila Jakupovic / Tena Lukas



Il match deve ancora iniziare

4. Ana Bogdan / Chantal Skamlova vs [4] Anna Danilina / Yana Sizikova



Il match deve ancora iniziare

Lukas – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Ana Bogdan vs [WC] Mihaela Djakovic



WTA Bol Ana Bogdan Ana Bogdan 6 6 Mihaela Djakovic Mihaela Djakovic 1 3 Vincitore: A. BOGDAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Bogdan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 M. Djakovic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 A. Bogdan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-2 → 5-2 M. Djakovic 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 3-2 → 4-2 A. Bogdan 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Djakovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 1-2 → 2-2 A. Bogdan 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 M. Djakovic 0-15 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Bogdan 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Djakovic 0-15 0-30 0-40 df 5-1 → 6-1 A. Bogdan 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 M. Djakovic 0-15 df 0-30 0-40 3-1 → 4-1 A. Bogdan 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Djakovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-0 → 2-1 A. Bogdan 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Djakovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2. Valeriya Strakhova vs Nao Hibino



WTA Bol Valeriya Strakhova Valeriya Strakhova 15 1 Nao Hibino • Nao Hibino 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 N. Hibino 0-15 1-3 V. Strakhova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 N. Hibino 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 V. Strakhova 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 N. Hibino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [WC] Lea Boskovic / Mihaela Djakovic vs Olga Danilovic / Tamara Zidansek



Il match deve ancora iniziare

