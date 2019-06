Roland Garros Junior, Day 1: sette italiani in campo, Musetti di scena nel pomeriggio

Ricco programma di gare nella prima giornata del Roland Garros Juniores 2019: tutti in campo i sette italiani (cinque ragazzi e due ragazze) ammessi nel tabellone principale.

Apriranno le danze, alle ore 11, Francesco Passaro e Melania Delai, rispettivamente contro il rumeno Jianu e la francese Belgraver. Attorno alle 12.30 sarà il momento di Matteo Arnaldi e Giulio Zeppieri, mentre nel primo pomeriggio toccherà a Flavio Cobolli contro lo statunitense Tyler Zink. Lorenzo Musetti, numero uno del seeding, giocherà il quarto match sul Campo 14, dunque attorno alle ore 16, mentre verso le 17.30 scenderà in campo Federica Rossi contro la russa Pachkaleva.

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 2 GIUGNO:

Francesco Passaro (ITA) vs Filip Cristian Jianu (15,ROU) – Primo match dalle 11, Campo 6

Melania Delai (Q,ITA) vs Julie Belgraver (WC,FRA) – Primo match dalle 11, Campo 14

Matteo Arnaldi (ITA) vs Nicolas Alvarez Varona (ESP) – Secondo match dalle 11, Campo 8

Giulio Zeppieri (12,ITA) vs Illya Beloborodko (UKR) – Secondo match dalle 11, Campo 6

Flavio Cobolli (ITA) vs Tyler Zink (USA) – Terzo match dalle 11, Campo 6

Lorenzo Musetti (1,ITA) vs Timo Legout (WC,FRA) – Quarto match dalle 11, Campo 14

Federica Rossi (Q,ITA) vs Taisya Pachkaleva (RUS) – Quinto match dalle 11, Campo 11