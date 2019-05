Roland Garros Junior: le entry list aggiornate, domani iniziano le qualificazioni

Pubblichiamo un aggiornamento relativo alle entry list del Roland Garros Junior, il secondo Slam della stagione che si terrà sui campi in terra battuta di Parigi da domani, 30 maggio, giorno d’inizio delle qualificazioni, all’8 giugno, giornata in cui si disputeranno le finali di singolare. Situazione invariata nel tabellone maschile: presenti, direttamente nel tabellone principale, Musetti, Zeppieri, Passaro, Arnaldi e Cobolli, mentre non ci saranno giocatori azzurri nelle qualificazioni.

Situazione diametralmente opposta nel torneo femminile: Melania Delai è attualmente fuori di due posizioni dal main draw (scopriremo dalle 18, quando verranno sorteggiate le qualificazioni, se la trentina sarà entrata o meno nel tabellone principale). Più distaccate, dunque già certe di prendere parte al tabellone cadetto, Sara Ziodato e Federica Rossi.

TORNEO MASCHILE

MAIN DRAW: Lorenzo Musetti, Giulio Zeppieri, Francesco Passaro, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli

QUALIFICAZIONI: nessun italiano al via

ALTERNATES: Luciano Darderi (10), Luca Nardi (29), Samuel Vincent Ruggeri (32), Biagio Gramaticopolo (43), Filippo Moroni (47), Leonardo Malgaroli (68), Marco Furlanetto (79), Francesco Maestrelli (86), Giulio Perego (121), Lorenzo Vincenti (139), Guelfo Baldovinetti (147), Danila Perkovskiy (148), Luca Fardelli (163), Leonardo Rossi (165), Gabriele Galasso (210), Federico Spinetta (211), Alessandro Spadola (212), Gabriele Dolce (214), Cristian Campese (215), Niccolò Dessi (224), Federico De Paola (225), Francesco Coriani (226), Riccardo Di Vita (228), Edoardo Galvani (229), Giancarmine Iaquinta (230), Andrea Vittadello (231), Daniele Monfroni (232), Thomas Nucera (233), Niccolò Ferrari (234), Tommaso Barelli (235), Filippo Botti (236), Emanuele Rotella (237)

TORNEO FEMMINILE

MAIN DRAW: nessuna italiana al via

QUALIFICAZIONI: Melania Delai (2), Sara Ziodato (15), Federica Rossi (22)

ALTERNATES: Martina Biagianti (5), Lisa Pigato (6), Alice Amendola (26), Matilde Mariani (44), Greta Schieroni (84), Beatrice Stagno (108), Sara Donnini (120), Milena Jevtovic (126), Vittoria Baccino (154), Matilde Sanesi (173), Matilde Moretti (177), Teresa Cinquino (182)

Lorenzo Carini