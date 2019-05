Roland Garros: Parlano Salvatore Caruso e Giulia Gatto Monticone

Salvatore Caruso : “Oggi ad un certo punto del match sono stato bravo ad andare a prendermi due punti a rete. Di quella partita all’Australian Open ho preso gli aspetti positivi, mi ha insegnato tanto e oggi quell’esperienza mi è servita. Era stata la mia prima partita al meglio dei cinque set. Contro Munar ho vissuto la sfida con gramde tranquillità, forse mi sono irrigidito solo nel secondo set. Terzo e quarto li ho gestiti in maniera splendida. Quando ero ragazzini, a 10-12 anni, invece tiravo raccheta dovunque. In questo senso sono maturato.

Ho cominciato a giocare nella mia Avola con il maestro Maurizio Cusumano, d’accordo con i miei genitori ho frequentato il liceo scientifico pubblico fino alla maturità. Il patto era che dopo aver conseguito il diploma mi avrebbero aiutato e sostenuto nella scelta di provare a sfondare nel tennis. Mio padre ha un negozio storico di abbigliamento e intimo nel centro di Avola, mia madre è insegnante al liceo. Se oggi sono quel che sono lo devo ai miei genitori e alle scelte fatte e sono contento così”.

“Io ci ho sempre creduto e per me questa è stata un’esperienza fantastica sin dalle qualificazioni in cui ho vinto tre match. Oggi contro la Kenin ho pagato un avvio di terzo set in cui ho accusato un calo mentale oltre che fisico. Nei primi due set avevo speso molto a livello di stress e attenzione. Da Parigi vado via con una nuova consapevolezza”.