Itf Roma – Antico Tiro a Volo: Il grande tennis torna nella Capitale

Si avvicina l’undicesima edizione dell’Itf Roma – Antico Tiro a Volo, torneo femminile dal montepremi di $60.000 (più ospitalità garantita a tutte le partecipanti) nuovamente in programma allo storico Circolo Antico Tiro a Volo. Da lunedì 10 a domenica 16 giugno grande tennis nella capitale, con quella che si distingue come la manifestazione femminile più importante di Roma dopo gli Internazionali BNL d’Italia del Foro Italico. Il circolo situato in Via Eugenio Vajna 21, a due passi da Viale Parioli, ospiterà lunedì 3 giugno alle ore 12.00 la conferenza stampa di presentazione dell’evento, in cui saranno spiegati dettagli e curiosità, con uno sguardo a ciò che il torneo ha raccontato negli anni passati.

Da McHale a Errani: i grandi nomi del passato – Una storia importante quella dell’Itf Roma – Antico Tiro a Volo, teatro delle performance di giocatrici che si sono spinte, nel corso della rispettiva carriera, in posizioni di rilievo della classifica mondiale. Christina McHale, Mihaela Buzarnescu, Silvia Soler-Espinosa, Kateryna Kozlova, Romina Oprandi e le azzurre Sara Errani, Karin Knapp, Maria Elena Camerin, Mara Santangelo, Tathiana Garbin e Martina Trevisan sono solo alcune delle grandi atlete passate sui campi in terra rossa del circolo capitolino, dando vita a match rimasti negli occhi e nel cuore di soci, appassionati e addetti ai lavori presenti ogni anno. La scorsa stagione a trionfare fu Dayana Yastremska, talentuosa ucraina classe 2000, attuale numero 42 WTA. Sconfitta in finale la russa Anastasia Potapova (oggi numero 81 del mondo) in quella che fu la replica del match per il titolo di Wimbledon Junior 2016.

Il fondamentale contributo degli sponsor – Anche quest’anno il main sponsor del torneo sarà EcoFAST Sistema, ma sono tante le società e le aziende che hanno scelto di partecipare: Banca Generali, Health Factory, Of Course Italia, Herbalife, Syrus Industry, Audi l’Automobile Roma, Corridi Arredamenti, Special Cieling, Coldwell Banker Global Luxury Italy, Guarino abbigliamento Roma/Milano/Porto Cervo, PressUP, Cepi – Business Support System, Emiliano Fini Viticoltore, Progein e Farmacia Garbatella. Al fianco del torneo anche Acqua Pradis e Azienda Agricola Il Pesco, mentre Head e Cisalfa saranno gli sponsor tecnici. Potrete seguire il torneo ITF dell’Antico Tiro a Volo minuto per minuto attraverso i canali ufficiali: Radio Radio, il Mondo di Ace e Sportface.it, sul sito https://www.atvolosport.com e sulle nostre pagine Facebook (@itfanticotiroavolo) e Instagram (@itftiroavolo). La copertura live streaming dell’evento sarà garantita da Crionet.