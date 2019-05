Dal Foro Italico: Matteo Berrettini “Non vedevo l’ora di giocare sulla terra”

Matteo Berrettini : “All’inizio di quest’anno ho avuto un po’ di alti e bassi, ho perso qualche match molto lottato ma ero convinto di aver fatto la preparazione giusta. Non vedevo l’ora di giocare sulla terra.

Le rotazioni del mio servizio su questa superficie sono più efficaci che sul cemento”. ”Zverev Lui non sta attraversando un gran periodo ma non bisogna dimenticare che viene da due stagioni eccezionali per i risultati ottenuti. E che ha un anno meno di me”.