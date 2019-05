ITF Junior Prato: i risultati del secondo turno, avanti Gramaticopolo e Giorgio Tabacco

E’ andata in archivio la seconda giornata della ventisettesima edizione del Torneo Internazionale Giovanile “Città di Prato”, in corso sui campi in terra battuta del TC Prato fino a sabato 11 maggio, giorno in cui saranno in programma le finali di singolare.

Quest’oggi si sono disputati gli incontri di secondo turno sia del tabellone maschile che di quello femminile. Domani, dunque, saranno in programma i quarti di finale: per i colori italiani, fra i ragazzi resistono esclusivamente Biagio Gramaticopolo e Giorgio Tabacco. Il primo non ha avuto alcun problema contro il serbo Zivotic (6-4 6-3) ed ora incontrerà l’ivoriano Coulibaly, numero tre del seeding; per il più piccolo dei fratelli Tabacco, classe 2003, un bel successo in tre parziali ai danni dell’argentino Burruchaga, n.69 ITF e quarta testa di serie, ed ora alle porte un interessante duello con l’australiano Schoolkate.

Tre rappresentanti italiane ai quarti di finale del torneo femminile. Matilde Paoletti ha dato seguito alla vittoria sulla prima favorita Janicijevic, sconfiggendo per 7-5 6-4 la spagnola Rey Garcia; prestazione praticamente perfetta per Camilla Zanolini che ha superato la connazionale Diletta Cherubini per 6-3 6-1 ed ora sfiderà la qualificata Camilla Raggi, che non ha alcuna intenzione di mettere fine alla sua avventura in terra toscana (oggi ha battuto in rimonta la statunitense Garcia Gross).

TORNEO MASCHILE

Gramaticopolo (ITA) b. Zivotic (SRB) 6-4 6-3

G. Tabacco (ITA) b. Burruchaga (4,ARG) 7-5 4-6 6-1

Rihane (1,ALG) b. Tsai (TPE) 6-3 1-6 6-2

Coulibaly (3,CIV) b. Maestrelli (ITA) 6-1 7-5

Storch (7,AUS) b. Perego (ITA) 6-4 6-0

Schoolkate (5,AUS) b. Rottoli (ITA) 6-3 6-4

Ovcharenko (UKR) b. Oliveira (8,BRA) 7-6(4) 6-3

Alcala Gurri (ESP) b. Lingua Lavallen (2,ARG) 6-3 6-4

TORNEO FEMMINILE

Paoletti (ITA) b. Rey Garcia (ESP) 7-5 6-4

Zanolini (ITA) b. Cherubini (ITA) 6-3 6-1

Raggi (ITA) b. Garcia Gross (USA) 3-6 6-3 6-4

Wei (6,CHN) b. Bertoloni (ITA) 3-6 6-1 6-0

Dimitrova (7,BUL) b. Artimedi (ITA) 6-1 6-1

Charaeva (2,RUS) b. Lys (GER) 7-5 6-2

Frayman (3,RUS) b. Banks (GBR) 7-5 6-1

Reasco Gonzalez (5,ECU) b. Simone (ITA) 6-3 3-6 6-1