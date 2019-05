Challenger Busan, Aix-en-Provence, Shymkent, Braga, Roma Garden: La situazione aggiornata

Settimana (06-12 Maggio 2019)

AIX EN PROVENCE , France (CL) /125 (€)

BUSAN , Korea (H) /125 ($)

ROME , Italy (CL) /80 (€)

BRAGA , Portugal (CL) /80 (€)

SHYMKENT , Kazakhstan (CL) /80 ($)

Busan, South Korea Challenger Tour 125

Date: 5/6/2019 Original Cut Off: 328 Ranking Date: 4/15/2019

99 Berankis, Ricardas (LTU)

112 Schnur, Brayden (CAN)

115 Stakhovsky, Sergiy (UKR)

123 Lacko, Lukas (SVK)

129 Donskoy, Evgeny (RUS)

134 Jung, Jason (TPE)

138 Baghdatis, Marcos (CYP)

143 Bolt, Alex (AUS)

152 Kwon, Soonwoo (KOR)

153 Ito, Tatsuma (JPN)

157 Ramanathan, Ramkumar (IND)

164 Milojevic, Nikola (SRB)

167 Bemelmans, Ruben (BEL)

178 Sugita, Yuichi (JPN)

184 Moriya, Hiroki (JPN)

207 Soeda, Go (JPN)

226 Uchiyama, Yasutaka (JPN)

234 Sela, Dudi (ISR)

236 Lee, Duckhee (KOR)

243 Uchida, Kaichi (JPN)

246 Purcell, Max (AUS)

249 Peliwo, Filip (CAN)

252 Li, Zhe (CHN)

256 Myneni, Saketh (IND)

261 Chung, Yunseong (KOR)

265 Mukund, Sasi Kumar (IND)

266 Banes, Maverick (AUS)

268 Ilkel, Cem (TUR)

273 Yang, Tsung-Hua (TPE)

281 Robert, Stephane (FRA)

291 Harris, Andrew (AUS)

292 Santillan, Akira (AUS)

294 Altamirano, Collin (USA)

298 Wu, Yibing (CHN)

307 Setkic, Aldin (BIH)

313 Wu, Tung-Lin (TPE)

320 King, Evan (USA)

321 Saville, Luke (AUS)

322 King, Kevin (USA)

328 Smith, Roy (AUS)

Alternates

334 Broady, Liam (GBR)

335 Tokuda, Renta (JPN)

Aix-en-Provence, France Challenger Tour 125

Date: 5/6/2019 Original Cut Off: 276 Ranking Date: 4/15/2019

Main Draw

81 Cuevas, Pablo (URU)

95 Vesely, Jiri (CZE)

105 Istomin, Denis (UZB)

108 Maden, Yannick (GER)

111 Sandgren, Tennys (USA)

117 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)

118 Barrere, Gregoire (FRA)

128 Polansky, Peter (CAN)

136 Hoang, Antoine (FRA)

144 Mager, Gianluca

154 Travaglia, Stefano

156 Halys, Quentin (FRA)

159 Bolelli, Simone

160 Dutra Silva, Rogerio (BRA)

162 Giannessi, Alessandro

165 Molleker, Rudolf (GER)

169 Giron, Marcos (USA)

173 Giustino, Lorenzo

176 Ymer, Mikael (SWE)

180 Watanuki, Yosuke (JPN)

187 Ward, James (GBR)

197 Lestienne, Constant (FRA)

200 Janvier, Maxime (FRA)

202 Gimeno-Traver, Daniel (ESP)

204 Paul, Tommy (USA)

215 Zhang, Ze (CHN)

216 Bourgue, Mathias (FRA)

223 Bellucci, Thomaz (BRA)

232 Couacaud, Enzo (FRA)

233 Vatutin, Alexey (RUS)

238 Krawietz, Kevin (GER)

241 Troicki, Viktor (SRB)

244 Clezar, Guilherme (BRA)

248 Serdarusic, Nino (CRO)

251 Masur, Daniel (GER)

260 Tatlot, Johan (FRA)

263 Benchetrit, Elliot (FRA)

270 Arevalo, Marcelo (ESA)

275 Hemery, Calvin (FRA)

276 De Schepper, Kenny (FRA)

Alternates

278 Lamasine, Tristan (FRA)

286 Diez, Steven (CAN)

351 Huesler, Marc-Andrea (SUI)

Shymkent, Kazakhstan Challenger Tour 80

Date: 5/6/2019 Original Cut Off: 396 (ATP) / 28 (ITF) Ranking Date: 4/15/2019

135 Gerasimov, Egor (BLR)

142 Quinzi, Gianluigi

166 Hanfmann, Yannick (GER)

190 Nedovyesov, Aleksandr (KAZ)

195 Rodionov, Jurij (AUT)

211 Clarke, Jay (GBR)

239 Ignatik, Uladzimir (BLR)

245 Martin, Andrej (SVK)

272 Griekspoor, Scott (NED)

282 Cid Subervi, Roberto (DOM)

288 Melzer, Gerald (AUT)

295 Oliveira, Goncalo (POR)

297 Safiullin, Roman (RUS)

300 Kotov, Pavel (RUS)

310 Yevseyev, Denis (KAZ)

312 Barrios Vera, Marcelo Tomas (CHI)

348 Riba, Pere (ESP) PR

354 Ojeda Lara, Ricardo (ESP)

366 Durasovic, Viktor (NOR)

367 Vukic, Aleksandar (AUS)

370 Piros, Zsombor (HUN)

375 Gabashvili, Teymuraz (RUS)

379 Novikov, Dennis (USA)

380 Escoffier, Antoine (FRA)

382 Seyboth Wild, Thiago (BRA)

383 Jahn, Jeremy (GER)

384 Avidzba, Alen (RUS)

385 Sultanov, Khumoyun (UZB)

386 Gakhov, Ivan (RUS)

387 Doumbia, Sadio (FRA)

388 Redlicki, Martin (USA)

392 Kadhe, Arjun (IND)

393 Marchenko, Illya (UKR)

394 Lenz, Julian (GER)

396 Takahashi, Yusuke (JPN)

15 Fayziev, Sanjar (UZB) ITF

20 Maamoun, Karim-Mohamed (EGY) ITF

26 Zhurbin, Alexander (RUS) ITF

27 Guinard, Manuel (FRA) ITF

28 Brouwer, Gijs (NED) ITF

Alternates ATP

398 Grills, Jacob (AUS)

405 Ruusuvuori, Emil (FIN)

410 Bourchier, Harry (AUS)

420 Bergs, Zizou (BEL)

Alternates ITF

30 Kravchuk, Konstantin (RUS) ITF

31 Nedelko, Ivan (RUS) ITF

Braga, Portugal Challenger Tour 80

Date: 5/6/2019 Original Cut Off: 349 (ATP) / 23 (ITF) Ranking Date: 4/15/2019

106 Sousa, Pedro (POR)

132 Fratangelo, Bjorn (USA)

140 Bagnis, Facundo (ARG)

174 Zopp, Jurgen (EST)

175 Krueger, Mitchell (USA)

177 De Greef, Arthur (BEL)

181 Coppejans, Kimmer (BEL)

183 Koepfer, Dominik (GER)

191 Safwat, Mohamed (EGY)

193 Griekspoor, Tallon (NED)

198 Arnaboldi, Andrea

208 Gutierrez-Ferrol, Sergio (ESP)

209 Moraing, Mats (GER)

219 Kolar, Zdenek (CZE)

221 Domingues, Joao (POR)

222 Gombos, Norbert (SVK)

224 Karlovskiy, Evgeny (RUS)

225 Robredo, Tommy (ESP)

228 de Bakker, Thiemo (NED)

229 Cachin, Pedro (ARG)

242 Zapata Miralles, Bernabe (ESP)

254 Vilella Martinez, Mario (ESP)

255 Rola, Blaz (SLO)

258 Gomez, Emilio (ECU)

264 Harrison, Christian (USA)

267 Sakharov, Gleb (FRA)

280 Hernandez-Fernandez, Jose (DOM)

285 Taberner, Carlos (ESP)

287 Choinski, Jan (GBR)

290 Bonzi, Benjamin (FRA)

302 Elias, Gastao (POR)

304 Cuevas, Martin (URU)

305 Sels, Jelle (NED)

329 Ferreira Silva, Frederico (POR)

349 Gonzalez, Alejandro (COL)

2 Roca Batalla, Oriol (ESP) ITF

3 Perez Sanz, David (ESP) ITF

6 Barranco Cosano, Javier (ESP) ITF

14 Rinderknech, Arthur (FRA) ITF

23 Menezes, Joao (BRA) ITF

Alternates – ATP

350 Estrella Burgos, Victor (DOM)

369 Hassan, Benjamin (GER)

Alternates ITF

31 Nedelko, Ivan (RUS) ITF

Rome, Italy Challenger Tour 80

Date: 5/6/2019 Original Cut Off: 346 (ATP) / 12 (ITF) Ranking Date: 4/15/2019

101 Marterer, Maximilian (GER)

110 Lorenzi, Paolo

119 Laaksonen, Henri (SUI)

121 Kovalik, Jozef (SVK)

130 Majchrzak, Kamil (POL)

139 Trungelliti, Marco (ARG)

148 Otte, Oscar (GER)

150 Caruso, Salvatore

188 Horansky, Filip (SVK)

189 Napolitano, Stefano

196 Marcora, Roberto

199 Galovic, Viktor (CRO)

213 Pavlasek, Adam (CZE)

214 Gaio, Federico

235 Viola, Matteo

253 Kamke, Tobias (GER)

262 Balazs, Attila (HUN)

271 Moroni, Gian Marco

284 Petrovic, Danilo (SRB)

296 Blanch, Ulises (USA)

299 Brkic, Tomislav (BIH)

301 Pavic, Ante (CRO)

316 Olivo, Renzo (ARG)

317 Wang, Tak Khunn (FRA)

319 Valkusz, Mate (HUN)

323 Descotte, Matias Franco (ARG)

325 Safranek, Vaclav (CZE)

327 Dima, Dragos (ROU)

330 Muller, Alexandre (FRA)

331 Molcan, Alex (SVK)

339 Millot, Vincent (FRA)

341 Collarini, Andrea (ARG)

343 Boluda-Purkiss, Carlos (ESP)

342 Zekic, Miljan (SRB)

346 Nagal, Sumit (IND)

1 Heller, Peter (GER) ITF

8 Bonadio, Riccardo ITF

9 Jacq, Gregoire (FRA) ITF

10 Casanova, Hernan (ARG) ITF

12 Mansouri, Skander (TUN) ITF

Alternates ATP

360 Lopez San Martin, Alvaro (ESP) PR

362 Klein, Brydan (GBR)

369 Hassan, Benjamin (GER)

Alternates ITF

31 Nedelko, Ivan (RUS) ITF