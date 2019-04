ITF Junior Salsomaggiore: subito in evidenza Paoletti e Trevisan, i risultati di giornata

E’ arrivata la pioggia, puntuale come ogni anno, a rovinare in parte la giornata d’apertura dei tabelloni principali della trentaseiesima edizione del Torneo Internazionale Giovanile Bayer di Salsomaggiore Terme. Il maltempo ha costretto il Supervisor dell’ITF, il sig. Sigismondo Favia, a dirottare gran parte degli incontri in programma nella cittadina termale sui campi in terra battuta indoor dei circoli di Fidenza e Cabriolo.

Alle prime schiarite arrivate nel pomeriggio, si è finalmente iniziato a giocare all’aperto. Quindici gli incontri di singolare conclusi, ben nove italiani sono approdati al secondo turno. Nel torneo maschile firmano due ottimi successi sia Samuel Vincent Ruggeri che Biagio Gramaticopolo, vittoriosi in due set ai danni rispettivamente dell’ivoriano Coulibaly e del cinese Zhang. Esordio convincente per il numero uno del seeding Kodat, che mette fine al bel percorso dell’azzurro Massacri; tutto facile per Francesco Passaro, che strappa il pass per il secondo ostacolo ed ora attenderà il vincente di Conca-Schoolkate. Infine, da segnalare la vittoria in rimonta di Leonardo Malgaroli sul sudafricano Montsi per 3-6 6-3 7-6(2).

La parte bassa del tabellone femminile perde due teste di serie: l’ecuadoregna Reasco Gonzalez e la cinese Wei sono state infatti sconfitte nei loro match d’esordio, la sudamericana è stata battuta da una Matilde Paoletti in grande spolvero con lo score di 6-1 7-5 mentre la giocatrice asiatica si è arresa alla veneta per 6-1 6-4. Approdano al secondo turno Sara Ziodato, quarta favorita del torneo, Cristina Elena Tiglea, che ha concluso in tarda serata il suo match con la francese Marandel, e Lisa Pigato, che al coperto si è sbarazzata di Alessandra Simone in due rapidi set.

TORNEO MASCHILE

Vincent Ruggeri (ITA) b. Coulibaly (CIV) 7-6(3) 6-3

Gramaticopolo (ITA) b. Zhang (CHN) 6-2 7-5

Malgaroli (ITA) b. Montsi (RSA) 3-6 6-3 7-6(2)

Passaro (4,ITA) b. Perego (ITA) 6-1 6-3

Weststrate (NED) b. Gimeno Valero (5,ESP) walkover

Kodat (1,USA) b. Massacri (ITA) 6-1 6-3

Li (CHN) b. Pecci (ITA) 6-4 6-4

TORNEO FEMMINILE

Pigato (7,ITA) b. Simone (ITA) 6-2 6-4

Tiglea (ITA) b. Marandel (FRA) 6-1 6-7(2) 6-3

Paoletti (ITA) b. Reasco Gonzalez (3,ECU) 6-1 7-5

Ziodato (4,ITA) b. Valletta (ITA) 6-1 6-2

Trevisan (ITA) b. Wei (5,CHN) 6-1 6-4

Falkner (SLO) b. Martinelli (ITA) 6-3 3-6 6-0

Garcia Gross (USA) b. Ricci (ITA) 6-4 2-6 6-4

Shaikh (USA) b. Gaggini (ITA) 6-4 6-0

Da Salsomaggiore, l’inviato Lorenzo Carini