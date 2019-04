Da Monaco di Baviera: Sorteggio poco fortunato per Andreas Seppi

Sorteggio poco fortunato per Andreas Seppi nell’ATP 250 di Monaco di Baviera, che trova subito all’esordio il tedesco Philipp Kohlschreiber, attuale numero 41 del mondo, che ha già vinto questo torneo tre volte in carriera.

Seppi e Kohlschreiber sono due veterani del circuito ATP. Entrambi hanno 35 anni, entrambi hanno già vinto più di 10 milioni di dollari in montepremi ed entrambi erano già nei top 20 del mondo. Kohlschreiber attualmente è il numero 41 della classifica ATP, Seppi il numero 62. In carriera si sono affrontati già dieci volte. Il tedesco conduce negli scontri diretto con 6 vittorie contro quattro sconfitte. L’ultimo successo è però di Seppi, che si è imposto due anni fa a Mosca per 6:7, 7:6. 6:3. Seppi ha inoltre battuto Kohlschreiber nel Masters 1000 di Parigi 2009 ed a Rotterdam e Eastbourne nel 2012. Kohlschreiber si è invece imposto negli US Open 2009 ed al Roland Garros 2010, a Doha nel 2011, nel Masters 1000 di Parigi 2013 ed a Dubai e Halle nel 2014.

Per Kohlschreiber il “BMW Open by FWU” di Monaco è il suo torneo favorito. Qui ha già raggiunto sei volte la finale, addirittura cinque volte negli ultimi sette anni. Tre le vittorie, nel 2007 (contro Youzhni), 2012 (contro Cilic) e 2016 (contro Thiem), tre anche le sconfitte in finale nel 2013 (contro Haas), 2015 (contro Murray) e l’anno scorso (contro Zverev).

Seppi invece ha giocato solo quattro volte a Monaco, raggiungendo il suo migliore risultato nel 2014, quando è stato eliminato nei quarti dal tedesco Thommy Haas. Quest’anno cerca a Monaco la sua prima vittoria stagionale sulla terra battuta, dopo aver perso al primo turno a Monte Carlo e Budapest.

L’altoatesino a Monaco gioca anche il doppio. Con Marco Cecchinato dovrà affrontare all’esordio Danis Molchanov (UKR)/Igor Zelenay (SVK).