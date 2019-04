Masters 1000 Monte Carlo: Lorenzo Sonego è ai quarti di finale, Norrie ko in due set

Lorenzo Sonego supera il britannico Cameron Norrie, numero 56 del ranking mondiale, col punteggio di 6-2 7-5 in un’ora e 24 minuti di gioco e strappa il pass per i quarti di finale del Masters 1000 di Monte Carlo. Miglior risultato in carriera per il ventitreenne piemontese, che conferma quanto di buono fatto vedere nei turni precedenti contro Andreas Seppi e Karen Khachanov e si regala un’ennesima sfida piuttosto affascinante contro il vincente di Thiem-Lajovic.

La vittoria odierna consente all’azzurro di scalare ulteriormente la classifica ATP: dalla posizione numero 96 con la quale ha iniziato la settimana, Sonego si ritroverà in Top-70 (n.66) a partire da lunedì. Il ranking del tennista italiano potrebbe diventare ancora migliore in caso di raggiungimento delle semifinali. Il nativo di Torino centra il terzo quarto di finale in carriera nel circuito maggiore, il secondo consecutivo dopo quello raggiunto la settimana scorsa a Marrakech.

PRIMO SET – Avvio da urlo per Sonego che, approfittando di un Norrie con la testa ancora negli spogliatoi, si porta rapidamente sul 4-0 con due break di vantaggio. Il britannico, dopo un letargo durato quattro giochi, prova ad entrare in partita ma non riesce ad esprimere al meglio il suo tennis, complice un Sonego in grande spolvero: l’azzurro non sfrutta due opportunità per il 5-0 e rischia qualcosa nel gioco successivo, annullando una palla break. Avanti per 5-2, Sonego vola rapidamente sul 40-0 e sciupa tre set point, salvo poi chiudere ai vantaggi.

SECONDO SET – Nel secondo parziale Sonego si mantiene su altissime percentuali al servizio (94% di punti vinti con la prima e 64% contro la seconda, numeri decisamente migliori rispetto a quelli di Norrie). Il piemontese opera il sorpasso nel terzo gioco: Sonego si spegne sullo 0-40, riuscendo però a riaccendere la luce ai vantaggi togliendo la battuta al britannico. Il vantaggio dell’azzurro resiste fino al 5-4: chiamato a servire per il match, l’allievo di Gipo Arbino si rende protagonista di un altro passaggio a vuoto che gli sarebbe potuto costare piuttosto caro. Sonego restituisce il break, Norrie inizia a credere nella possibile rimonta agganciando lo sfidante sul 5-5: spinto dal pubblico del Campo dei Principi, Sonego trova le forze per rimettersi in carreggiata, strappa nuovamente il servizio a Norrie e, sul 6-5 in suo favore, non ha alcun problema a chiudere la contesa.

Lorenzo Carini