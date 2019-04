Dominic Thiem parla della fine del rapporto con Gunter Bresnik dopo 16 anni: “Gli devo tutta la mia carriera da tennista”

Dominic Thiem ha sorpreso tutti dopo l’annuncio che Gunter Bresnik non è più il suo allenatore, dopo 16 anni di lavoro insieme.

Thiem però ha invitato Bresnik a viaggiare con lui per la stagione su terra rossa. “Voglio che lui rimanga nella mia squadra, sarebbe il modo migliore per ringraziarlo per tutto ciò che hai fatto per me. Gli devo tutta la mia carriera da tennista, è stato uno dei migliori allenatori del circuito, non c’è dubbio”.

“Spero ci possa essere nella stagione sul russo, ma in questo momento ho preso la decisione e voglio iniziare un nuovo percorso tennistico”, ha dichiarato il numero cinque del mondo, che sta giocando questa settimana il Masters 1000 di Monte Carlo.