ATP Marrakech: LIVE i risultati del Day 1. Lorenzo Sonego supera le qualificazioni

Lorenzo Sonego ha conquistato un posto nel tabellone principale del torneo ATP 250 di Marrakech.

Nel turno decisivo delle qualificazioni ill 23enne torinese, numero 103 del ranking mondiale e prima testa di serie delle “quali”, ha sconfitto per 64 75 l’argentino Carlos Berlocq, numero 177 Atp e settima testa di serie delle “quali”.

(1/WC) Zverev, Alexander vs Istomin, Denis

Qualifier vs Munar, Jaume

Bedene, Aljaz vs Paire, Benoit

Fabbiano, Thomas vs (8) Herbert, Pierre-Hugues

(3) Edmund, Kyle vs Humbert, Ugo

(WC) Tsonga, Jo-Wilfried vs (PR) Stebe, Cedrik-Marcel

Jaziri, Malek vs Haase, Robin

Qualifier vs (5) Djere, Laslo

(6) Verdasco, Fernando vs Qualifier

Daniel, Taro vs Zverev, Mischa

Ramos-Vinolas, Albert vs Andreozzi, Guido

Kovalik, Jozef vs (4) Simon, Gilles

(7) Kohlschreiber, Philipp vs Qualifier

Delbonis, Federico vs Andujar, Pablo

Londero, Juan Ignacio vs Qualifier

Vesely, Jiri vs (2/WC) Fognini, Fabio

ATP Marrakech 250 | Terra | e524.340 – TD Quali – 1° Turno Md

Court Central – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Albert Ramos-Vinolas vs Guido Andreozzi



ATP Marrakech Albert Ramos-Vinolas Albert Ramos-Vinolas 3 6 Guido Andreozzi Guido Andreozzi 6 7 Vincitore: G. ANDREOZZI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 6-5 → 6-6 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 G. Andreozzi 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 G. Andreozzi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Ramos-Vinolas 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 G. Andreozzi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 2-1 → 2-2 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 G. Andreozzi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Andreozzi 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-5 → 3-5 G. Andreozzi 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 1-5 → 2-5 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 G. Andreozzi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 G. Andreozzi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-2 → 0-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 G. Andreozzi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Jozef Kovalik vs [4] Gilles Simon



ATP Marrakech Jozef Kovalik Jozef Kovalik 4 1 Gilles Simon [4] Gilles Simon [4] 6 6 Vincitore: G. SIMON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 G. Simon 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 J. Kovalik 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 1-5 G. Simon 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 J. Kovalik 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 G. Simon 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 J. Kovalik 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 G. Simon 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Kovalik 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 G. Simon 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Kovalik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 G. Simon 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Kovalik 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 G. Simon 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Kovalik 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 G. Simon 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Kovalik 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 G. Simon 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [3] Kyle Edmund vs Ugo Humbert



ATP Marrakech Kyle Edmund [3] • Kyle Edmund [3] 0 4 Ugo Humbert Ugo Humbert 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 K. Edmund 4-3 U. Humbert 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 df 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 K. Edmund 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. [WC] Jo-Wilfried Tsonga vs [PR] Cedrik-Marcel Stebe



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Elias Ymer vs [6] Facundo Bagnis



ATP Marrakech Elias Ymer [2] Elias Ymer [2] 6 3 5 Facundo Bagnis [6] Facundo Bagnis [6] 1 6 7 Vincitore: F. BAGNIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 E. Ymer 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 F. Bagnis 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-5 → 5-6 E. Ymer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 F. Bagnis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 F. Bagnis 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 3-3 → 3-4 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 F. Bagnis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 E. Ymer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 F. Bagnis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 E. Ymer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 F. Bagnis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 E. Ymer 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 3-5 → 3-6 F. Bagnis 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 E. Ymer 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 F. Bagnis 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 E. Ymer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 F. Bagnis 0-15 0-30 0-40 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 E. Ymer 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Bagnis 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 E. Ymer 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 F. Bagnis 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 5-1 → 6-1 E. Ymer 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 4-1 → 5-1 F. Bagnis 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 4-0 → 4-1 E. Ymer 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 4-0 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-0 → 3-0 E. Ymer 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 F. Bagnis 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

2. Elliot Benchetrit vs [5] Adrian Menendez-Maceiras (non prima ore: 13:00)



ATP Marrakech Elliot Benchetrit Elliot Benchetrit 5 5 Adrian Menendez-Maceiras [5] Adrian Menendez-Maceiras [5] 7 7 Vincitore: A. MENENDEZ-MACEIRAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Menendez-Maceiras 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 E. Benchetrit 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 5-5 → 5-6 A. Menendez-Maceiras 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 E. Benchetrit 15-0 30-0 40-15 4-4 → 5-4 A. Menendez-Maceiras 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 4-3 → 4-4 E. Benchetrit 0-15 15-15 15-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Menendez-Maceiras 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 E. Benchetrit 15-0 15-15 15-30 df 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Menendez-Maceiras 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 E. Benchetrit 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Menendez-Maceiras 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 E. Benchetrit 15-0 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Menendez-Maceiras 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 E. Benchetrit 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 A. Menendez-Maceiras 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 E. Benchetrit 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 4-3 → 4-4 E. Benchetrit 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 A. Menendez-Maceiras 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 3-3 E. Benchetrit 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Menendez-Maceiras 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 E. Benchetrit 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 A. Menendez-Maceiras 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 E. Benchetrit 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-0 → 1-0

3. Taro Daniel vs Mischa Zverev



ATP Marrakech Taro Daniel Taro Daniel 0 0 Mischa Zverev • Mischa Zverev 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Zverev 0-0

Court 4 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Lorenzo Sonego vs [7] Carlos Berlocq



ATP Marrakech Lorenzo Sonego [1] Lorenzo Sonego [1] 6 7 Carlos Berlocq [7] Carlos Berlocq [7] 4 5 Vincitore: L. SONEGO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 6-5 → 7-5 C. Berlocq 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 5-5 C. Berlocq 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 C. Berlocq 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 L. Sonego 15-0 30-0 2-3 → 3-3 C. Berlocq 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 C. Berlocq 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Berlocq 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Sonego 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-4 → 6-4 C. Berlocq 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 C. Berlocq 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 L. Sonego 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 C. Berlocq 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 L. Sonego 1-2 → 2-2 C. Berlocq 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 C. Berlocq 0-15 0-30 0-40 df 15-40 0-0 → 1-0

2. [PR] Laslo Djere / Nenad Zimonjic vs [4] Oliver Marach / Philipp Oswald



ATP Marrakech Laslo Djere / Nenad Zimonjic Laslo Djere / Nenad Zimonjic 5 6 2 Oliver Marach / Philipp Oswald [4] Oliver Marach / Philipp Oswald [4] 7 3 10 Vincitori: MARACH / OSWALD Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-10 O. Marach / Oswald 0-1 O. Marach / Oswald 1-0 1-1 1-2 ace 2-2 3-2 4-2 5-2 6-2 7-2 8-2 9-2 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Djere / Zimonjic 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 O. Marach / Oswald 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 L. Djere / Zimonjic 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 O. Marach / Oswald 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 3-3 L. Djere / Zimonjic 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 2-2 → 3-2 O. Marach / Oswald 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 L. Djere / Zimonjic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 O. Marach / Oswald 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 L. Djere / Zimonjic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 O. Marach / Oswald 0-15 30-15 ace 40-15 ace 5-6 → 5-7 L. Djere / Zimonjic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-5 → 5-6 O. Marach / Oswald 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 5-5 L. Djere / Zimonjic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-5 → 4-5 O. Marach / Oswald 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-4 → 3-5 L. Djere / Zimonjic 0-15 df 0-30 0-40 3-3 → 3-4 O. Marach / Oswald 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 L. Djere / Zimonjic 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 O. Marach / Oswald 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-1 → 2-2 L. Djere / Zimonjic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 O. Marach / Oswald 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 L. Djere / Zimonjic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [3] Tim Puetz / Michael Venus vs Simone Bolelli / Malek Jaziri



ATP Marrakech Tim Puetz / Michael Venus [3] Tim Puetz / Michael Venus [3] 15 6 1 Simone Bolelli / Malek Jaziri • Simone Bolelli / Malek Jaziri 30 3 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Bolelli / Jaziri 0-15 15-15 30-15 1-3 T. Puetz / Venus 15-0 30-0 0-3 → 1-3 S. Bolelli / Jaziri 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 T. Puetz / Venus 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 S. Bolelli / Jaziri 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Puetz / Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 S. Bolelli / Jaziri 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-2 → 5-3 T. Puetz / Venus 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 4-2 → 5-2 S. Bolelli / Jaziri 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 T. Puetz / Venus 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 S. Bolelli / Jaziri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 3-1 T. Puetz / Venus 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 1-1 → 2-1 S. Bolelli / Jaziri 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Puetz / Venus 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 5 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alejandro Davidovich Fokina vs Evgeny Karlovskiy