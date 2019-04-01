ITF Palm Harbor e Santa Margherita di Pula: I Main Draw
ITF PALM HARBOR(Usa 80k terra)
Nicole GIBBS [1] – Abbie MYERS
Quinn GLEASON – Gabriela DABROWSKI
Isabelle WALLACE – Q
Q – Ellen PEREZ [6]
Danka KOVINIC [3] – Sophie CHANG
Pamela MONTEZ (WC) – Lizette CABRERA
Q – Michaela HONCOVA
Q – Elitsa KOSTOVA [8]
Barbora KREJCIKOVA [5] – Q
Sanaz MARAND – Anna DANILINA
Alycia PARKS (WC) – Monika KILNAROVA
Q – Whitney OSUIGWE [4]
Jasmine PAOLINI [7] – Chloe PAQUET
Panna UDVARDY – Q
Mari OSAKA – Urszula RADWANSKA
Usue Maitane ARCONADA – Kurumi NARA [2]
ITF S.MARGHERITA di PULA(Ita 25k terra)
In attesa…..
TAG: Tornei ITF
5 commenti
Osuigwe
Gibbs
Kovinic
Paolini
Perez
Kostova
Marand
Nara
Spero non arrivino attacchi di bombardieri giapponesi a PALM HARBOR 😆
Oswuigu
Gibbs
Kovinic
Paolini
Wallace
Honcova
Marand
Arconada
Voglio almeno la finale per Jasmine ❗
GIOCO ITF 2019
Itf Palm Harbor
Orario Scadenza prono…Martedì 2 Aprile ore 16