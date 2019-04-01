Circuito ITF Copertina, WTA

ITF Palm Harbor e Santa Margherita di Pula: I Main Draw

01/04/2019 19:04 5 commenti
Jasmine Paolini classe 1996
Jasmine Paolini classe 1996

ITF PALM HARBOR(Usa 80k terra)
Nicole GIBBS USA  [1] – Abbie MYERS AUS
Quinn GLEASON USA – Gabriela DABROWSKI CAN
Isabelle WALLACE AUS – Q
Q – Ellen PEREZ AUS [6]

Danka KOVINIC MNE  [3] – Sophie CHANG USA
Pamela MONTEZ USA  (WC) – Lizette CABRERA AUS
Q – Michaela HONCOVA SVK
Q – Elitsa KOSTOVA BUL [8]

Barbora KREJCIKOVA CZE  [5] – Q
Sanaz MARAND USA – Anna DANILINA KAZ
Alycia PARKS USA  (WC) – Monika KILNAROVA CZE
Q – Whitney OSUIGWE USA [4]

Jasmine PAOLINI ITA  [7] – Chloe PAQUET FRA
Panna UDVARDY HUN – Q
Mari OSAKA JPN – Urszula RADWANSKA POL
Usue Maitane ARCONADA USA – Kurumi NARA JPN [2]

ITF S.MARGHERITA di PULA(Ita 25k terra)
In attesa…..

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5 commenti

Szymon 01-04-2019 20:26

Osuigwe

Gibbs

Kovinic
Paolini

Perez
Kostova
Marand
Nara

 5
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Sottile 01-04-2019 20:12

Spero non arrivino attacchi di bombardieri giapponesi a PALM HARBOR 😆

 4
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miky85 01-04-2019 20:09

Oswuigu

Gibbs

Kovinic
Paolini

Wallace
Honcova
Marand
Arconada

 3
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piper 01-04-2019 19:26

Voglio almeno la finale per Jasmine ❗

 2
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fabio 01-04-2019 19:23

GIOCO ITF 2019

Itf Palm Harbor
Orario Scadenza prono…Martedì 2 Aprile ore 16

 1
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