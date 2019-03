WTA Monterrey: Il Tabellone di Qualificazione. Nessuna italiana presente

WTA Monterrey International | Cemento | $250.000

(1) Bouzkova, Marie vs Kuwata, Hiroko

Kratzer, Ashley vs Kato, Miyu

Panova, Alexandra vs Fett, Jana

Muhammad, Asia vs (6) Lu, Jia-Jing

(2) Mchale, Christina vs Kucova, Kristina

Guarachi, Alexa vs (WC) Cardenas Rifka, Romary

Sanchez, Maria vs Jaksic, Jovana

Ruse, Elena-Gabriela vs (7) Swan, Katie

(3) Niculescu, Monica vs Kostic, Natalija

(WC) Guadiana Campos, Ana Karen vs (WC) Uberoi, Nikita

Xu, Shilin vs Sánchez, Ana Sofia

Savinykh, Valeria vs (8) Ahn, Kristie

(4) Haddad Maia, Beatriz vs (WC) Zacarias, Marcela

Sizikova, Yana vs Gamiz, Andrea

Arn, Greta vs Rosca, Andreea

Khazaniuk, Deniz vs (5) Lao, Danielle