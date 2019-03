Challenger Marbella: LIVE i risultati degli Ottavi di Finale. Mager e Giannessi ai quarti di finale (VIDEO)

Quarti di Finale

(1)Benoit Paire (FRA) vs (12)Alessandro Giannessi (ITA)

(3)Jiri Vesely (CZE) vs (10)Pedro Martinez Portero (ESP)

(6)Thiago Monteiro (BRA) vs (15)Alejandro Davidovich Fokina (ESP)

Gianluca Mager (ITA) vs (2)Pablo Andujar (ESP) [0-1]

Challenger Marbella CH | Terra | e46.600 – Ottavi di Finale

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Benoit Paire vs [Q] Steven Diez



CH Marbella Benoit Paire [1] Benoit Paire [1] 6 6 Steven Diez Steven Diez * 1 6 Vincitore: B. PAIRE per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* -* 6-6 S. Diez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 B. Paire 15-0 ace 40-0 40-15 5-5 → 6-5 S. Diez 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 B. Paire 0-15 15-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 S. Diez 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 B. Paire 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 S. Diez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 B. Paire 15-0 30-0 2-2 → 3-2 S. Diez 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 B. Paire 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 S. Diez 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Paire 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 S. Diez 0-15 0-30 15-40 5-1 → 6-1 B. Paire 0-15 0-30 0-40 5-0 → 5-1 S. Diez 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 4-0 → 5-0 B. Paire 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 S. Diez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 B. Paire 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 S. Diez 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 0-0 → 1-0

2. Mario Vilella Martinez vs [2] Pablo Andujar (non prima ore: 12:30)



CH Marbella Mario Vilella Martinez Mario Vilella Martinez 4 2 Pablo Andujar [2] Pablo Andujar [2] 6 6 Vincitore: P. ANDUJAR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Vilella Martinez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 2-5 → 2-6 P. Andujar 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 M. Vilella Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 P. Andujar 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 M. Vilella Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 0-3 → 1-3 P. Andujar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 M. Vilella Martinez 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 P. Andujar 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Vilella Martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 P. Andujar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 M. Vilella Martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 P. Andujar 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Vilella Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 P. Andujar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Vilella Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 P. Andujar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Vilella Martinez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 P. Andujar 15-0 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 1-0

3. [10] Pedro Martinez vs [5] Guillermo Garcia-Lopez



CH Marbella Pedro Martinez [10] Pedro Martinez [10] 3 6 6 Guillermo Garcia-Lopez [5] Guillermo Garcia-Lopez [5] 6 3 1 Vincitore: P. MARTINEZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 G. Garcia-Lopez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 G. Garcia-Lopez 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-1 → 3-1 G. Garcia-Lopez 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 G. Garcia-Lopez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 G. Garcia-Lopez 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df 40-A 3-2 → 4-2 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 G. Garcia-Lopez 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Garcia-Lopez 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-4 → 2-4 G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1

4. [15] Alejandro Davidovich Fokina vs [WC] Carlos Taberner



CH Marbella Alejandro Davidovich Fokina [15] Alejandro Davidovich Fokina [15] 6 6 Carlos Taberner Carlos Taberner 2 0 Vincitore: A. DAVIDOVICH FOKINA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 C. Taberner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-0 → 6-0 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 5-0 C. Taberner 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 C. Taberner 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Taberner 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 C. Taberner 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 C. Taberner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Taberner 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

5. [1] Kevin Krawietz / Andreas Mies vs Facundo Bagnis / Guillermo Duran



CH Marbella Kevin Krawietz / Andreas Mies [1] Kevin Krawietz / Andreas Mies [1] 6 5 10 Facundo Bagnis / Guillermo Duran Facundo Bagnis / Guillermo Duran 3 7 8 Vincitori: KRAWIETZ / MIES Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 K. Krawietz / Mies 1-0 2-0 3-0 3-1 3-2 4-2 5-2 5-3 6-3 6-4 7-4 7-5 7-6 8-6 8-7 9-7 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 K. Krawietz / Mies 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-6 → 5-7 F. Bagnis / Duran 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-5 → 5-6 K. Krawietz / Mies 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 F. Bagnis / Duran 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-4 → 4-5 K. Krawietz / Mies 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 F. Bagnis / Duran 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 K. Krawietz / Mies 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 F. Bagnis / Duran 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 K. Krawietz / Mies 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 1-2 → 2-2 F. Bagnis / Duran 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 K. Krawietz / Mies 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 1-1 F. Bagnis / Duran 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Krawietz / Mies 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 F. Bagnis / Duran 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 K. Krawietz / Mies 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 F. Bagnis / Duran 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 K. Krawietz / Mies 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 F. Bagnis / Duran 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 K. Krawietz / Mies 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 F. Bagnis / Duran 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 K. Krawietz / Mies 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [12] Alessandro Giannessi vs [ITF] Raul Brancaccio



CH Marbella Alessandro Giannessi [12] Alessandro Giannessi [12] 4 7 6 Raul Brancaccio Raul Brancaccio 6 6 3 Vincitore: A. GIANNESSI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 R. Brancaccio 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-2 → 5-3 A. Giannessi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 R. Brancaccio 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 R. Brancaccio 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 A. Giannessi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 R. Brancaccio 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 A. Giannessi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 A. Giannessi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 6-5 → 6-6 R. Brancaccio 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 5-5 → 6-5 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 R. Brancaccio 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 A. Giannessi 15-0 ace 30-15 30-30 30-40 df 3-4 → 3-5 R. Brancaccio 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 R. Brancaccio 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 A. Giannessi 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 R. Brancaccio 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-2 → 0-3 A. Giannessi 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 R. Brancaccio 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Giannessi 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 R. Brancaccio 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 A. Giannessi 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 R. Brancaccio 15-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 A. Giannessi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 R. Brancaccio 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Giannessi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R. Brancaccio 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Brancaccio 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Gianluca Mager vs [11] Filippo Baldi



CH Marbella Gianluca Mager Gianluca Mager 6 6 Filippo Baldi [11] Filippo Baldi [11] 4 2 Vincitore: G. MAGER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 G. Mager 15-0 30-0 ace 40-0 5-2 → 6-2 F. Baldi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 G. Mager 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 F. Baldi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 3-1 → 4-1 G. Mager 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 F. Baldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 G. Mager 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 2-0 F. Baldi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 G. Mager 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 F. Baldi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 G. Mager 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 5-2 → 5-3 F. Baldi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 4-2 → 5-2 G. Mager 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 F. Baldi 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 G. Mager 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 F. Baldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-0 → 2-1 G. Mager 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 F. Baldi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. [3] Jiri Vesely vs [13] Andrea Arnaboldi (non prima ore: 14:00)



CH Marbella Jiri Vesely [3] Jiri Vesely [3] 6 6 Andrea Arnaboldi [13] Andrea Arnaboldi [13] 4 2 Vincitore: J. VESELY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 A. Arnaboldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 4-2 → 5-2 J. Vesely 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 A. Arnaboldi 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 J. Vesely 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-2 → 2-2 A. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 J. Vesely 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 0-1 → 1-1 A. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 5-3 → 5-4 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 4-3 → 5-3 A. Arnaboldi 0-15 df 0-30 0-40 3-3 → 4-3 J. Vesely 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-3 → 3-3 A. Arnaboldi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Vesely 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 A. Arnaboldi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 J. Vesely 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace 1-0 → 1-1 A. Arnaboldi 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

4. [6] Thiago Monteiro vs [9] Simone Bolelli



CH Marbella Thiago Monteiro [6] Thiago Monteiro [6] 6 7 Simone Bolelli [9] Simone Bolelli [9] 4 6 Vincitore: T. MONTEIRO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 T. Monteiro 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 6-6 S. Bolelli 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 T. Monteiro 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 S. Bolelli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 T. Monteiro 0-15 df 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 S. Bolelli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Bolelli 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Monteiro 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 S. Bolelli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 S. Bolelli 0-15 0-30 0-40 df 15-40 2-4 → 3-4 T. Monteiro 15-0 15-15 df 15-30 15-40 2-3 → 2-4 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 T. Monteiro 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Bolelli 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Fabricio Neis / David Vega Hernandez vs [2] Jonny O’Mara / Ken Skupski



CH Marbella Fabricio Neis / David Vega Hernandez Fabricio Neis / David Vega Hernandez 6 7 Jonny O'Mara / Ken Skupski [2] Jonny O'Mara / Ken Skupski [2] 2 6 Vincitori: NEIS / VEGA HERNANDEZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 df 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 4-6* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 8*-8 ace 9-8* 6-6 → 7-6 J. O'Mara / Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 F. Neis / Vega Hernandez 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 5-5 → 6-5 J. O'Mara / Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 F. Neis / Vega Hernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-3 → 5-4 J. O'Mara / Skupski 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 F. Neis / Vega Hernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. O'Mara / Skupski 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 F. Neis / Vega Hernandez 40-15 2-2 → 3-2 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2

2. [Alt] Kimmer Coppejans / Gian Marco Moroni vs [4] Sander Gille / Joran Vliegen



CH Marbella Kimmer Coppejans / Gian Marco Moroni Kimmer Coppejans / Gian Marco Moroni 4 4 Sander Gille / Joran Vliegen [4] Sander Gille / Joran Vliegen [4] 6 6 Vincitori: GILLE / VLIEGEN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 K. Coppejans / Marco Moroni 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-5 → 4-5 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 K. Coppejans / Marco Moroni 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 K. Coppejans / Marco Moroni 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 K. Coppejans / Marco Moroni 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 S. Gille / Vliegen 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 K. Coppejans / Marco Moroni 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 K. Coppejans / Marco Moroni 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 3-4 → 3-5 K. Coppejans / Marco Moroni 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 2-4 K. Coppejans / Marco Moroni 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-2 → 2-3 S. Gille / Vliegen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 K. Coppejans / Marco Moroni 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 K. Coppejans / Marco Moroni 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

3. [3] Jeevan Nedunchezhiyan / Purav Raja vs [ITF] David Perez Sanz / Oriol Roca Batalla