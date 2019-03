Nicola Kuhn manca otto match point e poi cade a terra colpito dai crampi (VIDEO)

Scena drammatica a Miami: Nicola Kuhn, tennista spagnolo di 19 anni che ha ricevuto una wild card per il tabellone principale del torneo Masters 1000 di Miami, si è ritirato ieri nel suo primo incontro colpito dai crampi quando il risultato era di 6-4, 5-7, 2-2 contro il tedesco Mischa Zverev.

Lo spagnolo, avanti per 64 5-2, aveva avuto otto match point nel secondo set, ma alla fine ha permesso al tedesco di recuperare, con Zverev che non vinceva una partita da metà agosto.

Dopo aver chiesto assistenza medica e già con evidenti problemi fisici, Kuhn è crollato sul campo ed è stato aiutato dal fisioterapista ad alzarsi e lasciare con il suo aiuto lo stadio.

Tennis can be a BRUTAL sport 😥

2hrs+ into his match with Mischa Zverev, Nicola Kuhn collapses with cramp… Get better soon, Nicola 🙏#MiamiOpen pic.twitter.com/2psBLAyTre

— Tennis TV (@TennisTV) 20 marzo 2019