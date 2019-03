La corsa verso le Finals 2021-2025. Decisione rimandata proprio a Miami. Torino sembra favorita

E’ slittava la decisione di assegnare le ATP Finals nel periodo 2021-2025.

Doveva essere presa ad Indian Wells ma verrà presa proprio in questi giorni a Miami e le notizie che arrivano da Miami danno Torino come grande favorita per l’assegnazione delle Finals dal 2021 fino al 2025.

Dal quotidiano La Stampa apprendiamo che per chiudere la pratica manca una comunicazione ufficiale dalla Federazione italiana tennis che confermi il sostegno economico del territorio. Una lettera destinata ad arrivare in tempi brevissimi a cui la Fit sta lavorando in collaborazione con il Comune di Torino.

Proprio ieri il Consiglio comunale ha approvato (con 24 voti favorevoli) la delibera per l’impegno finanziario della città per le Atp Finals di Tennis. Il provvedimento è passato con i voti favorevoli della maggioranza M5S, e del capogruppo di Forza Italia Osvaldo Napoli. Il documento votato prevede “l’inserimento di apposito stanziamento nell’esercizio 2021 del Bilancio pluriennale 2019-2021 e l’adeguamento del Dup nel quale verranno definite le modalità gestionali per la realizzazione dell’evento qualora venga assegnato alla Città”, per un importo di 1,5 milioni di euro l’anno per il quinquennio 2021-2025.