Masters 1000 e WTA Miami: Il programma completo della prima giornata di Qualificazione

Grandstand – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Mackenzie McDonald vs Peter Polansky

2. [2] Felix Auger-Aliassime vs Luca Vanni

3. [WC] Mikael Ymer vs [16] Ryan Harrison

4. Lukas Rosol vs [22/WC] Jo-Wilfried Tsonga

5. [11] Ricardas Berankis vs Alexander Bublik (non prima ore: 22:00)

Court 1 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Allie Kiick vs [14] Jessica Pegula

2. [5] Jennifer Brady vs Sachia Vickery

3. [2] Eugenie Bouchard vs Nao Hibino

4. [WC] Christina Mchale vs [20] Mandy Minella

5. [11] Kristyna Pliskova vs Ana Bogdan

Butch Buchholz – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Zane Khan vs [19] Marcel Granollers

2. [3/WC] Reilly Opelka vs Henri Laaksonen

3. Jared Donaldson vs [15] Andrey Rublev

4. [9] Lloyd Harris vs Alexei Popyrin

5. Tatsuma Ito vs [13] Daniel Evans

Court 8 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Juan Ignacio Londero vs Lukas Lacko

2. Mitchell Krueger vs [21] Elias Ymer

3. [6] Christian Garin vs Bjorn Fratangelo (non prima ore: 21:30)

4. Kamil Majchrzak vs [23] Thiago Monteiro

Court 9 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Ramkumar Ramanathan vs [18] Lorenzo Sonego

2. [1] Radu Albot vs Gianluigi Quinzi

3. [8] Hugo Dellien vs Noah Rubin

4. [10] Casper Ruud vs Jason Jung

5. [12] Prajnesh Gunneswaran vs Adrian Menendez-Maceiras

Court 2 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Darian King vs [14] Denis Istomin

2. Ruben Bemelmans vs [17] Paolo Lorenzi

3. [7] Pablo Cuevas vs Egor Gerasimov

4. Alex Bolt vs [24] Evgeny Donskoy

5. [WC] Jay Clarke vs [20] Jozef Kovalik

Court 3 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [8] Bernarda Pera vs Arantxa Rus

2. [10] Taylor Townsend vs [WC] Qinwen Zheng

3. [WC] Caroline Dolehide vs [13] Magda Linette

4. Karolina Muchova vs [22] Vitalia Diatchenko

5. Yanina Wickmayer vs [21] Veronika Kudermetova

Court 4 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Kateryna Kozlova vs [16] Lin Zhu

2. [9] Lara Arruabarrena vs Monica Niculescu

3. [7] Kaia Kanepi vs Paula Badosa Gibert

4. [1] Anastasia Potapova vs Misaki Doi

5. Laura Siegemund vs [19] Sorana Cirstea

Court 5 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Viktorija Golubic vs [WC] Karman Thandi

2. Iga Swiatek vs [15] Zarina Diyas

3. Stefanie Voegele vs [23] Timea Babos

4. Heather Watson vs [17] Madison Brengle

5. [6] Katie Boulter vs Marie Bouzkova

Court 7 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Harriet Dart vs [18] Mona Barthel

2. [WC] Beatriz Haddad Maia vs [24] Anna Blinkova

3. [3] Dalila Jakupovic vs Fiona Ferro (non prima ore: 21:30)

4. [12] Polona Hercog vs Fanny Stollar