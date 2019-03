Masters 1000 e WTA Indian Wells: La Finale femminile sarà tra Kerber e la sorpresa Bianca Andreescu

Belinda Bencic non è riuscita a qualificarsi per la finale del torneo di Indian Wells. In semifinale è stata superata 4-6, 2-6 dalla tedesca Angelique Kerber che ora sfiderà a sorpresa Bianca Andreescu che ha sconfitto con il punteggio di 63 26 64, in due ore e 12 minuti, l’ucraina Elina Svitolina, numero 6 del ranking mondiale.

Combined Indian Wells – Quarti di Finale M e Semifinali F

STADIUM 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Hubert Hurkacz vs [4] Roger Federer



ATP Indian Wells Hubert Hurkacz Hubert Hurkacz 4 4 Roger Federer [4] Roger Federer [4] 6 6 Vincitore: R. FEDERER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Federer 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 H. Hurkacz 15-0 15-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 R. Federer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-4 → 3-4 R. Federer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-3 → 2-3 R. Federer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 R. Federer 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Federer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 R. Federer 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-4 → 3-5 H. Hurkacz 15-0 15-30 30-30 40-30 ace 2-4 → 3-4 R. Federer 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 df 15-40 2-2 → 2-3 R. Federer 15-0 30-0 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 R. Federer 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0

2. [12] Karen Khachanov vs [2] Rafael Nadal (non prima ore: 21:30)



ATP Indian Wells Karen Khachanov [12] Karen Khachanov [12] 6 6 Rafael Nadal [2] Rafael Nadal [2] 7 7 Vincitore: R. NADAL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 2-3 → 3-3 K. Khachanov 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 K. Khachanov 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 ace 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 K. Khachanov 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 30-30 4-4 → 4-5 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 3-4 → 4-4 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-0 → 2-1 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 R. Nadal 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

3. [6] Lukasz Kubot / Marcelo Melo vs Novak Djokovic / Fabio Fognini



ATP Indian Wells Lukasz Kubot / Marcelo Melo [6] Lukasz Kubot / Marcelo Melo [6] 7 2 10 Novak Djokovic / Fabio Fognini Novak Djokovic / Fabio Fognini 6 6 6 Vincitori: KUBOT / MELO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 L. Kubot / Melo 0-1 df 1-1 2-1 3-1 3-2 4-2 4-3 5-3 6-3 7-3 7-4 ace 7-5 8-5 8-6 9-6 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 N. Djokovic / Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 L. Kubot / Melo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-5 → 2-5 N. Djokovic / Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 L. Kubot / Melo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-3 → 1-4 N. Djokovic / Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-2 → 1-2 N. Djokovic / Fognini 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-1 → 0-2 L. Kubot / Melo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 N. Djokovic / Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 L. Kubot / Melo 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 5-4 → 5-5 N. Djokovic / Fognini 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-3 → 5-4 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 N. Djokovic / Fognini 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 L. Kubot / Melo 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 N. Djokovic / Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-1 → 3-2 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 N. Djokovic / Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 N. Djokovic / Fognini 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

4. [WC] Bianca Andreescu vs [6] Elina Svitolina (non prima ore: 02:30)



WTA Indian Wells Bianca Andreescu Bianca Andreescu 6 2 6 Elina Svitolina [6] Elina Svitolina [6] 3 6 4 Vincitore: B. ANDREESCU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 B. Andreescu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 B. Andreescu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 E. Svitolina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 B. Andreescu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 3-3 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 B. Andreescu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 E. Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 B. Andreescu 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 B. Andreescu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-5 → 2-6 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 B. Andreescu 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 E. Svitolina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 A-40 1-3 → 1-4 B. Andreescu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 B. Andreescu 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 B. Andreescu 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 E. Svitolina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 4-3 → 5-3 B. Andreescu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 E. Svitolina 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 B. Andreescu 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 E. Svitolina 0-15 0-30 0-40 15-40 0-3 → 1-3 B. Andreescu 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 E. Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 B. Andreescu 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 0-1

5. [23] Belinda Bencic vs [8] Angelique Kerber (non prima ore: 05:00)