Masters 1000 Indian Wells: Il programma di Giovedì 14 Marzo

STADIUM 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [23] Belinda Bencic vs [5] Karolina Pliskova

2. [13] Milos Raonic vs [LL] Miomir Kecmanovic (non prima ore: 21:00)

3. Venus Williams vs [8] Angelique Kerber (non prima ore: 01:00)

4. Philipp Kohlschreiber OR [18] Gael Monfils vs Ivo Karlovic OR [7] Dominic Thiem (non prima ore: 03:00)

STADIUM 2 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova vs [8] Hao-Ching Chan / Latisha Chan

2. [5] Gabriela Dabrowski / Yifan Xu vs Kaitlyn Christian / Asia Muhammad OR Elise Mertens / Aryna Sabalenka (non prima ore: 22:00)

3. Nikola Mektic / Horacio Zeballos OR [5] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs [3] Oliver Marach / Mate Pavic OR [7] Raven Klaasen / Michael Venus (non prima ore: 02:00)

STADIUM 4 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Todd Burchell vs Mike Mallet

2. Mike Bannister vs Jaime Rojas