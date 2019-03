Masters 1000 Indian Wells: Fabio Fognini in coppia con Novak Djokovic sorride nel doppio (VIDEO)

Fabio Fognini e Novak Djokovic approdano ai quarti di finale nel torneo di doppio del Masters 1000 di Indian Wells.

Il ligure ed il serbo numero uno del mondo in singolare si sono qualificati per i quarti di finale grazie al successo per 64 16 10-8, in poco più di un’ora di partita, sulla coppia composta da Rohan Bopanna e da Denis Shapovalov.

Ai quarti di finale sfideranno uno tra Henri Kontinen e l’australiano John Peers, ottavi favoriti del seeding, e la formazione composta dall’olandese Jean-Julien Rojer e dal rumeno Horia Tecau.

