Masters 1000 e WTA Indian Wells: LIVE i risultati con il dettagliato del Day 5. Roger Federer al terzo turno. Si ritira Serena Williams

Roger Federer (ATP 4) ha superato il suo primo impegno al Masters 1000 di Indian Wells (torneo già vinto in 5 occasioni) superando al secondo turno il tedesco Peter Gojowczyk (85) per 6-1 7-5. Nei 1/16 di finale l’elvetico potrebbe dover affrontare Stan Wawrinka (40) in un derby tutto rossocrociato visto che il suo avversario uscirà dalla sfida tra il vodese e l’ungherese Marton Fucsovic (31), in programma nella notte in California.

Dopo un primo set fin troppo semplice, e concluso in soli 24′, Roger ha subìto in parte il risveglio del 29enne, capace addirittura di strappargli il servizio nel quarto gioco della seconda frazione. Ripresa immediatamente la battuta, il 37enne, fresco vincitore del centesimo torneo in carriera a Dubai, ha nuovamente rischiato di perderla sul 4-3, dove ha dovuto rimontare dallo 0-40. Decisivo è dunque stato il break ottenuto da Federer sul 5-5 e che gli ha permesso di chiudere il set in 53′.

E’ durato appena un set invece il match più atteso dagli appassionati quello fra Serena Williams, numero 10 del ranking e del seeding, vincitrice di questo torneo nel 1999 e nel 2001 e la spagnola Garbine Muguruza, scesa al numero 20 del ranking mondiale e 20esima testa di serie.

La 37enne campionessa americana ha deciso di ritirarsi sul 63 1-0 in favore dell’iberica dopo aver chiesto un medical time out alla fine della prima frazione ed essersi fatta misurare anche la pressione.

Serena è stata colpita dall’influenza.

Combined Indian Wells – 2° Turno M. – 3° Turno F.

STADIUM 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Kateryna Kozlova vs [2] Simona Halep



WTA Indian Wells Kateryna Kozlova Kateryna Kozlova 6 5 Simona Halep [2] Simona Halep [2] 7 7 Vincitore: S. HALEP Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 K. Kozlova 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 S. Halep 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 K. Kozlova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 S. Halep 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 ace 3-5 → 4-5 K. Kozlova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-5 → 3-5 S. Halep 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 K. Kozlova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 S. Halep 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 K. Kozlova 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 2-1 → 2-2 S. Halep 0-15 15-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 K. Kozlova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 S. Halep 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 S. Halep 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 K. Kozlova 30-0 40-0 5-5 → 6-5 S. Halep 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 K. Kozlova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 S. Halep 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-4 → 3-5 K. Kozlova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 S. Halep 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 K. Kozlova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Halep 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 K. Kozlova 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-2 → 1-2 S. Halep 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 K. Kozlova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 0-0 → 0-1

2. Peter Gojowczyk vs [4] Roger Federer



ATP Indian Wells Peter Gojowczyk Peter Gojowczyk 1 5 Roger Federer [4] Roger Federer [4] 6 7 Vincitore: R. FEDERER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 R. Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 P. Gojowczyk 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 5-5 → 5-6 R. Federer 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 P. Gojowczyk 15-0 ace 40-0 40-15 4-4 → 5-4 R. Federer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 P. Gojowczyk 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 R. Federer 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 P. Gojowczyk 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 R. Federer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 P. Gojowczyk 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 1-1 → 2-1 R. Federer 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 P. Gojowczyk 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 ace A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 R. Federer 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 P. Gojowczyk 0-15 15-15 30-15 40-15 0-5 → 1-5 R. Federer 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 P. Gojowczyk 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 R. Federer 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 P. Gojowczyk 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 R. Federer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. [20] Garbiñe Muguruza vs [10] Serena Williams



WTA Indian Wells Garbiñe Muguruza [20] Garbiñe Muguruza [20] 0 6 1 Serena Williams [10] • Serena Williams [10] 0 3 0 Vincitore: G. MUGURUZA per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Williams 1-0 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Williams 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 G. Muguruza 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 S. Williams 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 3-3 → 4-3 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Williams 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 G. Muguruza 15-0 30-0 30-15 40-15 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 S. Williams 15-0 ace 30-0 40-0 0-2 → 0-3 G. Muguruza 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 0-1 → 0-2 S. Williams 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. [WC] Jared Donaldson vs [2] Rafael Nadal (non prima ore: 02:00)



ATP Indian Wells Jared Donaldson Jared Donaldson 0 0 Rafael Nadal [2] • Rafael Nadal [2] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 R. Nadal 0-0

5. [WC] Jennifer Brady vs [12] Ashleigh Barty (non prima ore: 04:00)



STADIUM 2 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Kei Nishikori vs Adrian Mannarino



ATP Indian Wells Kei Nishikori [6] Kei Nishikori [6] 6 4 7 Adrian Mannarino Adrian Mannarino 4 6 6 Vincitore: K. NISHIKORI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 5-6 → 6-6 K. Nishikori 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 K. Nishikori 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 K. Nishikori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 K. Nishikori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 df df 1-2 → 2-2 K. Nishikori 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 K. Nishikori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 K. Nishikori 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 K. Nishikori 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 K. Nishikori 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 K. Nishikori 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 K. Nishikori 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Mannarino 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 K. Nishikori 0-15 df 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 K. Nishikori 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 3-1 → 3-2 A. Mannarino 15-0 15-15 df 15-30 15-40 2-1 → 3-1 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Nishikori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. [7] Kiki Bertens vs Johanna Konta



WTA Indian Wells Kiki Bertens [7] Kiki Bertens [7] 7 6 Johanna Konta Johanna Konta 6 4 Vincitore: K. BERTENS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Bertens 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 J. Konta 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 4-4 → 5-4 K. Bertens 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 J. Konta 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 K. Bertens 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Konta 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 K. Bertens 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 J. Konta 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 K. Bertens 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Konta 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* df 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* 4*-3 ace 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 ace 9-8* 9-9* 9*-10 10*-10 11-10* 6-6 → 7-6 J. Konta 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 6-5 → 6-6 K. Bertens 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 J. Konta 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-4 → 5-5 K. Bertens 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 J. Konta 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 K. Bertens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 J. Konta 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 K. Bertens 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 df 3-1 → 3-2 J. Konta 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 K. Bertens 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Konta 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 K. Bertens 0-15 df 15-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 1-0

3. [8] John Isner vs [Q] Alexei Popyrin



ATP Indian Wells John Isner [8] John Isner [8] 6 6 Alexei Popyrin Alexei Popyrin 0 2 Vincitore: J. ISNER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Isner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-1 → 5-2 J. Isner 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 A. Popyrin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-0 → 4-1 J. Isner 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 A. Popyrin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 J. Isner 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Popyrin 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 J. Isner 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-0 → 5-0 J. Isner 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-0 → 4-0 A. Popyrin 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 J. Isner 15-0 30-0 ace ace 1-0 → 2-0 A. Popyrin 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

4. [6] Elina Svitolina vs Daria Gavrilova (non prima ore: 02:00)



WTA Indian Wells Elina Svitolina [6] Elina Svitolina [6] 0 0 Daria Gavrilova • Daria Gavrilova 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Gavrilova 0-0

5. Novak Djokovic / Fabio Fognini vs Rohan Bopanna / Denis Shapovalov (non prima ore: 04:00)



STADIUM 3 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [16] Elise Mertens vs [18] Qiang Wang



WTA Indian Wells Elise Mertens [16] Elise Mertens [16] 6 7 3 Qiang Wang [18] Qiang Wang [18] 7 6 6 Vincitore: Q. WANG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Q. Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 E. Mertens 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Q. Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 E. Mertens 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Q. Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Q. Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 E. Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Q. Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* df 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 Q. Wang 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 E. Mertens 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Q. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 E. Mertens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Q. Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Q. Wang 15-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Q. Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 E. Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Q. Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 E. Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 E. Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Q. Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 E. Mertens 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Q. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 E. Mertens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Q. Wang 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 Q. Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Q. Wang 0-15 df 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Q. Wang 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. Dusan Lajovic vs [10] Marin Cilic



ATP Indian Wells Dusan Lajovic Dusan Lajovic 3 4 Marin Cilic [10] Marin Cilic [10] 6 6 Vincitore: M. CILIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 M. Cilic 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-4 → 3-5 D. Lajovic 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 M. Cilic 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 D. Lajovic 15-0 30-0 2-2 → 3-2 M. Cilic 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 1-2 → 2-2 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 M. Cilic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 D. Lajovic 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 M. Cilic 15-0 ace 30-0 40-0 2-4 → 2-5 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 M. Cilic 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 0-4 → 1-4 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 D. Lajovic 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. [24] Denis Shapovalov vs Steve Johnson



ATP Indian Wells Denis Shapovalov [24] Denis Shapovalov [24] 6 6 Steve Johnson Steve Johnson 3 4 Vincitore: D. SHAPOVALOV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 S. Johnson 15-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 D. Shapovalov 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 S. Johnson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 D. Shapovalov 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-1 → 3-1 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 S. Johnson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Shapovalov 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 4-3 → 5-3 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 S. Johnson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 S. Johnson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Johnson 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

4. [29] Marton Fucsovics vs Stan Wawrinka



ATP Indian Wells Marton Fucsovics [29] Marton Fucsovics [29] 0 0 Stan Wawrinka • Stan Wawrinka 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Wawrinka 0-0

5. [6] Lukasz Kubot / Marcelo Melo vs [WC] Taylor Fritz / Nick Kyrgios



STADIUM 4 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Nicolas Jarry vs [22] Kyle Edmund



ATP Indian Wells Nicolas Jarry Nicolas Jarry 2 0 Kyle Edmund [22] Kyle Edmund [22] 6 6 Vincitore: K. EDMUND Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 K. Edmund 0-15 15-15 30-15 40-15 0-5 → 0-6 N. Jarry 0-15 30-15 30-30 30-40 0-4 → 0-5 K. Edmund 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-3 → 0-4 N. Jarry 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 0-2 → 0-3 K. Edmund 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 0-1 → 0-2 N. Jarry 15-0 15-15 15-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 K. Edmund 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 N. Jarry 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 K. Edmund 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 K. Edmund 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 N. Jarry 0-15 0-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 K. Edmund 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Jarry 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. [14] Daniil Medvedev vs Mackenzie McDonald



ATP Indian Wells Daniil Medvedev [14] Daniil Medvedev [14] 7 6 Mackenzie McDonald Mackenzie McDonald 5 0 Vincitore: D. MEDVEDEV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-0 → 6-0 M. McDonald 0-15 0-30 0-40 15-40 4-0 → 5-0 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 M. McDonald 0-15 df 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 D. Medvedev 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 1-0 → 2-0 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 D. Medvedev 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 M. McDonald 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-30 2-3 → 3-3 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 D. Medvedev 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 M. McDonald 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

3. Marketa Vondrousova vs [22] Jelena Ostapenko



WTA Indian Wells Marketa Vondrousova Marketa Vondrousova 4 6 6 Jelena Ostapenko [22] Jelena Ostapenko [22] 6 3 4 Vincitore: M. VONDROUSOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 J. Ostapenko 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 M. Vondrousova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 40-30 4-4 → 5-4 J. Ostapenko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 M. Vondrousova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-3 → 3-4 J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Vondrousova 0-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 J. Ostapenko 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 1-2 → 2-2 M. Vondrousova 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Vondrousova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Ostapenko 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 M. Vondrousova 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 J. Ostapenko 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 M. Vondrousova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Vondrousova 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 1-1 → 2-1 M. Vondrousova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Vondrousova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 4-5 → 4-6 J. Ostapenko 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 M. Vondrousova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 M. Vondrousova 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 J. Ostapenko 0-15 0-30 0-40 0-4 → 1-4 M. Vondrousova 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 M. Vondrousova 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

4. [WC] Bianca Andreescu vs [Q] Stefanie Voegele



WTA Indian Wells Bianca Andreescu Bianca Andreescu 6 6 Stefanie Voegele Stefanie Voegele 1 2 Vincitore: B. ANDREESCU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 B. Andreescu 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 S. Voegele 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 5-2 B. Andreescu 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 S. Voegele 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-0 → 4-1 B. Andreescu 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 4-0 S. Voegele 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 B. Andreescu 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 2-0 S. Voegele 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 B. Andreescu 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-1 → 6-1 S. Voegele 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 5-1 B. Andreescu 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 S. Voegele 15-0 15-15 15-30 3-0 → 4-0 B. Andreescu 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 S. Voegele 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 B. Andreescu 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0

5. Feliciano Lopez vs [12] Karen Khachanov



ATP Indian Wells Feliciano Lopez • Feliciano Lopez A 3 0 Karen Khachanov [12] Karen Khachanov [12] 40 6 0 Game Point Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Lopez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 F. Lopez 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace ace 3-3 → 3-4 F. Lopez 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 3-3 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Lopez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 K. Khachanov 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Lopez 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 K. Khachanov 15-0 30-0 0-0 → 0-1

STADIUM 5 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [LL] Andrey Rublev vs Robin Haase



ATP Indian Wells Andrey Rublev Andrey Rublev 6 3 6 Robin Haase Robin Haase 3 6 3 Vincitore: A. RUBLEV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 R. Haase 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 40-A df 4-3 → 5-3 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 R. Haase 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-2 → 4-2 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 R. Haase 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 A. Rublev 0-15 df 0-30 15-30 15-40 2-0 → 2-1 R. Haase 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Haase 15-0 15-15 30-15 40-30 3-5 → 3-6 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 R. Haase 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 R. Haase 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Haase 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Rublev 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Haase 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 R. Haase 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 df df 5-1 → 5-2 R. Haase 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 4-0 → 4-1 R. Haase 15-15 ace 15-30 15-40 3-0 → 4-0 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-0 → 3-0 R. Haase 0-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. Lyudmyla Kichenok / Nadiia Kichenok vs [8] Hao-Ching Chan / Latisha Chan



WTA Indian Wells Lyudmyla Kichenok / Nadiia Kichenok Lyudmyla Kichenok / Nadiia Kichenok 3 4 Hao-Ching Chan / Latisha Chan [8] Hao-Ching Chan / Latisha Chan [8] 6 6 Vincitori: CHAN / CHAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 H. Chan / Chan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 L. Kichenok / Kichenok 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 3-5 → 4-5 H. Chan / Chan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-5 → 3-5 L. Kichenok / Kichenok 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 H. Chan / Chan 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 L. Kichenok / Kichenok 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 H. Chan / Chan 0-15 0-30 0-40 df 0-3 → 1-3 L. Kichenok / Kichenok 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-2 → 0-3 H. Chan / Chan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-1 → 0-2 L. Kichenok / Kichenok 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 H. Chan / Chan 15-0 30-0 ace 40-0 3-5 → 3-6 L. Kichenok / Kichenok 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 H. Chan / Chan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-5 → 2-5 L. Kichenok / Kichenok 0-15 0-30 df 0-40 1-4 → 1-5 H. Chan / Chan 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 L. Kichenok / Kichenok 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 H. Chan / Chan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 1-1 → 1-2 L. Kichenok / Kichenok 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 H. Chan / Chan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

3. Kirsten Flipkens / Johanna Larsson vs Darija Jurak / Raluca Olaru



WTA Indian Wells Kirsten Flipkens / Johanna Larsson Kirsten Flipkens / Johanna Larsson 6 3 Darija Jurak / Raluca Olaru Darija Jurak / Raluca Olaru 7 6 Vincitori: JURAK / OLARU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 K. Flipkens / Larsson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 D. Jurak / Olaru 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-4 → 3-5 K. Flipkens / Larsson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-4 → 3-4 D. Jurak / Olaru 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-4 → 2-4 K. Flipkens / Larsson 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 D. Jurak / Olaru 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-2 → 1-3 K. Flipkens / Larsson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 1-1 → 1-2 D. Jurak / Olaru 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 K. Flipkens / Larsson 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 K. Flipkens / Larsson 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 D. Jurak / Olaru 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-5 → 5-6 K. Flipkens / Larsson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 D. Jurak / Olaru 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 4-4 → 4-5 K. Flipkens / Larsson 0-15 df 0-30 0-40 4-3 → 4-4 D. Jurak / Olaru 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-2 → 4-3 K. Flipkens / Larsson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-1 → 4-2 D. Jurak / Olaru 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 3-1 → 4-1 K. Flipkens / Larsson 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 D. Jurak / Olaru 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 K. Flipkens / Larsson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 D. Jurak / Olaru 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

4. Ben McLachlan / Jan-Lennard Struff vs [7] Raven Klaasen / Michael Venus



ATP Indian Wells Ben McLachlan / Jan-Lennard Struff Ben McLachlan / Jan-Lennard Struff 0 4 3 Raven Klaasen / Michael Venus [7] • Raven Klaasen / Michael Venus [7] 0 6 4 Secondo servizio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 R. Klaasen / Venus 3-4 B. McLachlan / Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 2-4 → 3-4 R. Klaasen / Venus 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 B. McLachlan / Struff 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 R. Klaasen / Venus 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 B. McLachlan / Struff 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 R. Klaasen / Venus 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 B. McLachlan / Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Klaasen / Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 B. McLachlan / Struff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 R. Klaasen / Venus 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-4 → 3-5 B. McLachlan / Struff 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 R. Klaasen / Venus 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 B. McLachlan / Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 R. Klaasen / Venus 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 B. McLachlan / Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 R. Klaasen / Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. McLachlan / Struff 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

STADIUM 6 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Filip Krajinovic vs [20] David Goffin



ATP Indian Wells Filip Krajinovic Filip Krajinovic 6 6 David Goffin [20] David Goffin [20] 3 3 Vincitore: F. KRAJINOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Krajinovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 F. Krajinovic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 F. Krajinovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 1-2 → 1-3 F. Krajinovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 0-2 F. Krajinovic 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Goffin 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 5-3 → 6-3 F. Krajinovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-2 → 5-3 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 F. Krajinovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 F. Krajinovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 D. Goffin 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 1-1 → 2-1 F. Krajinovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 D. Goffin 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

2. [25] Diego Schwartzman vs Roberto Carballes Baena



ATP Indian Wells Diego Schwartzman [25] Diego Schwartzman [25] 6 6 Roberto Carballes Baena Roberto Carballes Baena 3 1 Vincitore: D. SCHWARTZMAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 R. Carballes Baena 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 R. Carballes Baena 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 D. Schwartzman 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 R. Carballes Baena 0-15 df 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 D. Schwartzman 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 R. Carballes Baena 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-3 → 4-3 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 D. Schwartzman 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 R. Carballes Baena 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 30-40 1-2 → 2-2 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 R. Carballes Baena 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 D. Schwartzman 0-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1

3. [16] Fabio Fognini vs [Q] Radu Albot



ATP Indian Wells Fabio Fognini [16] Fabio Fognini [16] 0 6 Radu Albot Radu Albot 6 7 Vincitore: R. ALBOT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 R. Albot 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 6-5 → 6-6 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-5 → 6-5 R. Albot 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 4-5 → 5-5 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 R. Albot 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 R. Albot 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 F. Fognini 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 R. Albot 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 R. Albot 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 R. Albot 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-40 0-4 → 0-5 R. Albot 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 R. Albot 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

4. [Alt] Adrian Mannarino / Gael Monfils vs [WC] Mackenzie McDonald / Reilly Opelka



ATP Indian Wells Adrian Mannarino / Gael Monfils Adrian Mannarino / Gael Monfils 6 3 Mackenzie McDonald / Reilly Opelka Mackenzie McDonald / Reilly Opelka 7 6 Vincitori: MCDONALD / OPELKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. McDonald / Opelka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 A. Mannarino / Monfils 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-4 → 3-5 M. McDonald / Opelka 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Mannarino / Monfils 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. McDonald / Opelka 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 2-2 → 2-3 A. Mannarino / Monfils 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 M. McDonald / Opelka 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Mannarino / Monfils 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. McDonald / Opelka 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 M. McDonald / Opelka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 6-5 → 6-6 A. Mannarino / Monfils 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 M. McDonald / Opelka 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 A. Mannarino / Monfils 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 5-4 M. McDonald / Opelka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 A. Mannarino / Monfils 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. McDonald / Opelka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-2 → 3-3 A. Mannarino / Monfils 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. McDonald / Opelka 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 A. Mannarino / Monfils 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 1-1 → 1-2 M. McDonald / Opelka 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Mannarino / Monfils 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

STADIUM 9 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Su-Wei Hsieh / Barbora Strycova vs Dalila Jakupovic / Irina Khromacheva



WTA Indian Wells Su-Wei Hsieh / Barbora Strycova [3] Su-Wei Hsieh / Barbora Strycova [3] 6 6 Dalila Jakupovic / Irina Khromacheva Dalila Jakupovic / Irina Khromacheva 2 0 Vincitori: HSIEH / STRYCOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 D. Jakupovic / Khromacheva 0-15 0-30 0-40 5-0 → 6-0 S. Hsieh / Strycova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 D. Jakupovic / Khromacheva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-0 → 4-0 S. Hsieh / Strycova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 D. Jakupovic / Khromacheva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 S. Hsieh / Strycova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Jakupovic / Khromacheva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-2 → 6-2 S. Hsieh / Strycova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 D. Jakupovic / Khromacheva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 S. Hsieh / Strycova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Jakupovic / Khromacheva 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Hsieh / Strycova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Jakupovic / Khromacheva 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 S. Hsieh / Strycova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [3] Oliver Marach / Mate Pavic vs Marco Cecchinato / Andreas Seppi



ATP Indian Wells Oliver Marach / Mate Pavic [3] Oliver Marach / Mate Pavic [3] 6 6 Marco Cecchinato / Andreas Seppi Marco Cecchinato / Andreas Seppi 4 0 Vincitori: MARACH / PAVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 O. Marach / Pavic 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 5-0 → 6-0 M. Cecchinato / Seppi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-0 → 5-0 O. Marach / Pavic 15-0 40-0 3-0 → 4-0 M. Cecchinato / Seppi 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 2-0 → 3-0 O. Marach / Pavic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 M. Cecchinato / Seppi 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 O. Marach / Pavic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 M. Cecchinato / Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 O. Marach / Pavic 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 M. Cecchinato / Seppi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 O. Marach / Pavic 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 M. Cecchinato / Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 O. Marach / Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Cecchinato / Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 O. Marach / Pavic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Cecchinato / Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1

3. Raquel Atawo / Katarina Srebotnik vs Elise Mertens / Aryna Sabalenka



WTA Indian Wells Raquel Atawo / Katarina Srebotnik Raquel Atawo / Katarina Srebotnik 3 7 3 0 Elise Mertens / Aryna Sabalenka • Elise Mertens / Aryna Sabalenka 2 5 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 E. Mertens / Sabalenka 1-0 1-1 1-2 2-2 2-3 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 E. Mertens / Sabalenka 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-5 → 3-6 R. Atawo / Srebotnik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 2-5 → 3-5 E. Mertens / Sabalenka 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 R. Atawo / Srebotnik 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 E. Mertens / Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 R. Atawo / Srebotnik 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 E. Mertens / Sabalenka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 R. Atawo / Srebotnik 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 df 1-0 → 1-1 E. Mertens / Sabalenka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 R. Atawo / Srebotnik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 E. Mertens / Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-5 → 6-5 R. Atawo / Srebotnik 0-15 0-30 df 0-40 df df 5-4 → 5-5 E. Mertens / Sabalenka 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 R. Atawo / Srebotnik 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 E. Mertens / Sabalenka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 R. Atawo / Srebotnik 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 E. Mertens / Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 R. Atawo / Srebotnik 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 E. Mertens / Sabalenka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 R. Atawo / Srebotnik 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 E. Mertens / Sabalenka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0

4. [Q] Alex Bolt vs [32] Guido Pella



ATP Indian Wells Alex Bolt Alex Bolt 6 6 3 Guido Pella [32] Guido Pella [32] 7 2 6 Vincitore: G. PELLA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 G. Pella 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 3-6 A. Bolt 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 G. Pella 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 A. Bolt 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 G. Pella 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 A. Bolt 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 G. Pella 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Bolt 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Pella 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Bolt 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 A-40 5-2 → 6-2 G. Pella 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 5-1 → 5-2 A. Bolt 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 G. Pella 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 A. Bolt 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 G. Pella 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 A. Bolt 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 G. Pella 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 ace 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 G. Pella 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 A. Bolt 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 G. Pella 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 5-5 A. Bolt 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 G. Pella 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 A. Bolt 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 G. Pella 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-2 → 3-3 A. Bolt 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 G. Pella 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Bolt 0-15 15-15 30-15 1-1 → 2-1 G. Pella 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. Bolt 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 1-0

5. Hubert Hurkacz vs [28] Lucas Pouille