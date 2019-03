Rafael Nadal ed il tennis moderno: “C’è una tendenza a pensare di meno e a giocare in modo più aggressivo, ma questa è l’evoluzione che forse l’ATP sta cercando di attuare”

Rafael Nadal ha parlato dei nuovi giocatori che stanno invadendo il circuito maggiore: “C’è una tendenza a pensare di meno e a giocare in modo più aggressivo, ma questa è l’evoluzione che forse l’ATP sta cercando di attuare. La mia opinione non è importante, forse bisognerebbe chiedere ai fan per quanto riguarda lo spettacolo”.

“Mi sono infortunato più di tutti i miei rivali, ma sono stabilmente in Top 10 dal 2005. Stiamo parlando di una carriera abbastanza lunga.”