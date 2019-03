Masters 1000 e WTA Indian Wells: Il programma completo di Martedì 05 Marzo. In campo sei azzurri.

STADIUM 3 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [10] Zarina Diyas vs Nicole Gibbs

2. [3] Stefanie Voegele vs Sara Errani (non prima ore: 21:00)

3. [WC] Catherine Mcnally vs [19] Timea Bacsinszky

4. [1] Radu Albot vs Mitchell Krueger

5. [2] Juan Ignacio Londero vs [WC] Christian Harrison

STADIUM 4 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Katie Boulter vs [14] Viktorija Golubic

2. [2] Sara Sorribes Tormo vs [20] Kateryna Kozlova (non prima ore: 21:00)

3. [4] Vera Zvonareva vs Christina Mchale

4. [6] Lloyd Harris vs Christopher Eubanks

5. [WC] JC Aragone vs [20] Henri Laaksonen

STADIUM 5 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [9] Lin Zhu vs [15] Anna Blinkova

2. Iga Swiatek vs Ysaline Bonaventure (non prima ore: 21:00)

3. Yanina Wickmayer vs [23] Misaki Doi

4. [10] Daniel Evans vs Ruben Bemelmans

5. [7] Casper Ruud vs Tatsuma Ito

STADIUM 6 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Ugo Humbert vs Jurgen Zopp

2. Alexei Popyrin vs [16] Jozef Kovalik

3. [9] Prajnesh Gunneswaran vs Jason Jung

4. Noah Rubin vs [18] Yannick Maden

5. Ramkumar Ramanathan vs [15] Filip Krajinovic

6. [12] Andrey Rublev vs Kamil Majchrzak

STADIUM 7 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Jeffrey John Wolf vs [14] Marco Trungelliti

2. [4] Bernard Tomic vs Lukas Rosol

3. Salvatore Caruso vs [13] Paolo Lorenzi

4. Egor Gerasimov vs [19] Evgeny Donskoy

5. [8] Ricardas Berankis vs Yasutaka Uchiyama

STADIUM 8 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Dalila Jakupovic vs [17] Natalia Vikhlyantseva

2. Priscilla Hon vs [13] Veronika Kudermetova (non prima ore: 21:00)

3. [11] Sorana Cirstea vs [22] Nao Hibino

4. Gianluigi Quinzi vs [21] Alex Bolt

5. Darian King vs [17] Elias Ymer

STADIUM 9 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Thomas Fabbiano vs [WC] Marcos Giron

2. Luca Vanni vs [24] Miomir Kecmanovic

3. [11] Denis Istomin vs [WC] Evan Song

4. Lukas Lacko vs [22] Peter Polansky

5. Adrian Menendez-Maceiras vs [23] Bjorn Fratangelo