Giocatori Italiani ATP: Punti in uscita nel mese di Marzo 2019

Punti in Uscita - Marzo 2019

Questi i punti in uscita dei giocatori italiani per il mese di Marzo.

Si parte dal giocatore che deve difendere più punti. Non sono inseriti ovviamente chi non deve difendere alcun punto.

NB: I punti in uscita dei future sono presenti solo da un punto di vista statistico (per capire anche perchè tanti giocatori non siano più presenti nel ranking) dato che sono stati azzerati con la nuova riforma dallo scorso 01 gennaio.