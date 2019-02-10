Italiani in Campo (ATP-Challenger-WTA): 11 Febbraio 2019
ATP 500 Rotterdam – Indoor
1T Seppi – Gojowczyk (0-1) ore 12:30
ATP 250 New York – Hard
1T Sandgren – Lorenzi (0-0) 3 incontro dalle ore 17:00
ATP 250 Buenos Aires – Terra
1T Jarry – Sonego (0-0) ore 18:30
1T Cecchinato/Lajovic – Delbonis/Duran (0-0) ore 18:30
Challenger Cherbourg – Indoor
SF Bonadio – Eysseric (0-0) ore 10:00
1T Brancaccio – Ilkel (0-0) 2 incontro dalle ore 11:00
1T Moroni – Safiullin (0-0) 2 incontro dalle ore 14:00
TAG: Italiani in campo
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