Italiani in Campo Copertina

Italiani in Campo (ATP-Challenger-WTA): 11 Febbraio 2019

10/02/2019 22:10 Nessun commento
Andreas Seppi, classe 1984 e n.37 ATP
Andreas Seppi, classe 1984 e n.37 ATP

NED ATP 500 Rotterdam – Indoor
1T Seppi ITA – Gojowczyk GER (0-1) ore 12:30


USA ATP 250 New York – Hard
1T Sandgren USA – Lorenzi ITA (0-0) 3 incontro dalle ore 17:00


ARG ATP 250 Buenos Aires – Terra
1T Jarry CHI – Sonego ITA (0-0) ore 18:30
1T Cecchinato/Lajovic ITA SRB – Delbonis/Duran ARG ARG (0-0) ore 18:30


FRA Challenger Cherbourg – Indoor
SF Bonadio ITA – Eysseric FRA (0-0) ore 10:00
1T Brancaccio ITA – Ilkel TUR (0-0) 2 incontro dalle ore 11:00
1T Moroni ITA – Safiullin RUS (0-0) 2 incontro dalle ore 14:00

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