A Chennai Mager e Pellegrino vanno a segno nel doppio (Video)

Gianluca Mager e Andrea Pellegrino hanno conquistato il torneo challenger di Chennai.

In finale il 24enne di Sanremo e il 21enne pugliese di Bisceglie hanno sconfitto per 64 76(7), in un’ora e 22 minuti di gioco, gli australiani Matt Reid e Luke Saville, prime teste di serie del tabellone.

Challenger Chennai – Cemento

