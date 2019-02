Giornata da dimenticare per Fabio Fognini e Marco Cecchinato subito sconfitti a Cordoba

Giornata da dimenticare per Fabio Fognini e Marco Cecchinato impegnati questa sera nel secondo turno del torneo ATP 250 di Cordoba.

Fognini, n.1 del seeding, è stato sconfitto per la prima volta in carriera dallo sloveno Aljaz Bedene con il risultato di 64 61.

Da segnalare che Fabio dopo aver perso malamente il primo set per 6 a 1, nel secondo parziale è stato avanti per 3 a 1 ma qui ha subito il break nel quinto gioco (a 0).

Sul 4 a 5 Fognini giocava un altro pessimo game al servizio, commettendo due doppi falli e due gratuiti, regalando in questo modo il break a Bedene che chiudeva la partita per 6 a 4.

ATP Cordoba Fabio Fognini [1] Fabio Fognini [1] 1 4 Aljaz Bedene Aljaz Bedene 6 6 Vincitore: A. BEDENE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Fognini 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-5 → 4-6 A. Bedene 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 A. Bedene 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 A. Bedene 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 3-1 → 3-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Bedene 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 2-0 A. Bedene 0-15 0-30 0-40 df 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 1-6 A. Bedene 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-4 → 1-5 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-4 → 1-4 A. Bedene 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 0-3 → 0-4 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 A. Bedene 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 0-1 → 0-2 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Marco Cecchinato, n.2 del seeding, è stato superato da Jaume Munar con il risultato finale di 63 36 61.

Nel terzo e decisivo set Marco sull’1 a 2, sul 40-30 ha mancato una palla game commettendo un doppio fallo e poi ha subito il break due punti più tardi.

Sull’1 a 4 l’azzurro, dal 30-15, cedeva tre punti di fila e anche la battuta, con lo spagnolo che 4 punti più tardi chiudeva la partita per 6 a 1.