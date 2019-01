Australian Open: Camila Giorgi non riesce a battere Karolina Pliskova. L’azzurra fuori al terzo turno

Niente da fare per Camila Giorgi sconfitta al terzo turno degli Australian Open.

L’azzurra è stata eliminata per mano di Karolina Pliskova che si è aggiudicata l’incontro con il risultato di 64 36 62 dopo 2 ore e 11 minuti di partita.

Nel primo set Camila subiva il break sul 2 pari, complice anche di un doppio fallo sulla palla break.

Dal canto suo la ceca era perfetta alla battuta e chiudeva nel decimo gioco la frazione per 6 a 4, dopo aver tenuto a 15 l’ultimo game di battuta del parziale.

Nel secondo set l’azzurra avanti per 3 a 0 e poi per 4 a 2, veniva rimontata in entrambe le occasioni, giocando il game del settimo gioco con lampi di genio ed errori madornali cedendo poi il servizio ai vantaggi.

Sul 4 a 3 però nuovo lampo di Camila, che dal 40-15, toglieva il servizio a Karolina e nel gioco successivo dopo aver mancato due palle set ed annullato un break point, alla terza opportunità portava a casa la frazione per 6 a 3.

Nel terzo e decisivo set la Giorgi nel quarto gioco perdeva un lungo game di servizio, dopo aver recuperato dal 15-40 e mancato tre palle del 2 pari.

La ceca dopo aver piazzato il break allungava e si portava sul 4 a 1, prima di chiudere set e match per 6 a 2, dopo aver piazzato nell’ottavo game un nuovo break.

La partita punto per punto