Australian Open Juniores: bene Darderi e Andaloro, subito fuori Moroni

Prima giornata di qualificazioni in chiaroscuro per i tennisti italiani impegnati nel tabellone cadetto degli Australian Open Juniores. Si registrano, infatti, in quel di Traralgon, le vittorie di Luciano Darderi e Fabrizio Andaloro, rispettivamente ottavo e sesto favorito del seeding, ma anche la sconfitta di Filippo Moroni.

ANDALORO-DARDERI, DEBUTTO POSITIVO – Soprattutto per Luciano Darderi, questo primo Slam stagionale è cominciato davvero bene: l’italo-argentino, che sappiamo trovarsi a suo agio maggiormente sulla terra battuta, ha dominato il suo incontro odierno contro il giapponese Fumiya Yoshino, imponendosi con un severo 6-1 6-1 in appena 62 minuti di gioco. Al secondo ostacolo affronterà lo statunitense Blaise Bicknell, vittorioso in due parziali sulla wild card locale Kamil Kozlowski.

Primo turno sul velluto anche per Fabrizio Andaloro, numero sei del torneo, che ha regolato per 6-4 6-3 il padrone di casa Cihan Akay, numero 198 ITF: al turno decisivo per la qualificazione al main draw incontrerà il giapponese Ryuhei Azuma, che si è imposto a sorpresa sul brasiliano Joao Ferreira.

MORONI LOTTA MA NON BASTA – Due set conclusi al tiebreak, due set vinti dall’avversario: Filippo Moroni, testa di serie numero sette, è costretto a cedere il passo al primo turno degli AO Juniores 2019. Vince il britannico Connor Thomson, uno dei giocatori più ostici da affrontare, tra quelli non inclusi tra le teste di serie: punteggio di 7-6 7-6, con entrambi i tiebreak conclusi per sette punti a quattro, in favore del classe 2001, prossimo avversario dell’iberico Javier Cueto Ramos.

GLI SPOT DEGLI AZZURRI

Fabrizio ANDALORO (6,ITA) b. Cihan AKAY (AUS) 6-4 6-3

Ryuhei AZUMA (JPN) b. Joao FERREIRA (9,BRA) 6-4 6-3

Connor THOMSON (GBR) b. Filippo MORONI (7,ITA) 7-6(4) 7-6(4)

Javier CUETO RAMOS (ESP) b. Tomoya IKEDA (10,JPN) 6-3 7-5

Luciano DARDERI (8,ITA) b. Fumiya YOSHINO (JPN) 6-1 6-1

Blaise BICKNELL (12,USA) b. Kamil KOZLOWSKI (WC,AUS) 6-2 7-5

Lorenzo Carini