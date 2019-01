Challenger Playford: Live i risultati con il dettagliato del Secondo Turno

Challenger Playford CH | Cemento | $81.240 – 2° Turno

CENTER COURT – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:00 am)

1. [14] Luca Vanni vs Kamil Majchrzak



CH Playford Luca Vanni [14] Luca Vanni [14] 7 4 6 Kamil Majchrzak Kamil Majchrzak 6 6 4 Vincitore: L. VANNI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 L. Vanni 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 df 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 K. Majchrzak 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 L. Vanni 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-2 → 3-3 L. Vanni 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-2 → 3-2 K. Majchrzak 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 L. Vanni 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A A-40 ace 1-1 → 2-1 K. Majchrzak 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Vanni 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 L. Vanni 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 4-4 → 4-5 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 L. Vanni 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 L. Vanni 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 K. Majchrzak 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 L. Vanni 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 L. Vanni 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 4-5 → 5-5 K. Majchrzak 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 L. Vanni 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 L. Vanni 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 2-3 → 2-4 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Vanni 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 K. Majchrzak 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 L. Vanni 0-15 30-15 ace 30-30 30-40 1-0 → 1-1 K. Majchrzak 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

2. [9] Constant Lestienne vs [WC] Aleksandar Vukic



CH Playford Constant Lestienne [9] Constant Lestienne [9] 15 6 5 Aleksandar Vukic • Aleksandar Vukic 0 3 5 Secondo servizio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Vukic 0-15 5-5 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Vukic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 4-4 → 4-5 C. Lestienne 15-0 30-0 ace 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Vukic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 C. Lestienne 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Vukic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 C. Lestienne 15-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 C. Lestienne 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 A. Vukic 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Lestienne 15-0 30-0 5-3 → 6-3 A. Vukic 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 C. Lestienne 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Vukic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 C. Lestienne 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Vukic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 C. Lestienne 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 A. Vukic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 C. Lestienne 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

3. Viktor Troicki vs [13] Oscar Otte (non prima ore: 03:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [3] Max Purcell / Luke Saville vs [P] Sadio Doumbia / Alexander Zhurbin



Il match deve ancora iniziare

5. [1] Sander Gille / Joran Vliegen vs [WC] Bradley Mousley / Andrew Whittington



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:00 am)

1. [11] Dominik Koepfer vs Go Soeda



CH Playford Dominik Koepfer [11] Dominik Koepfer [11] 6 7 Go Soeda Go Soeda 4 5 Vincitore: D. KOEPFER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 D. Koepfer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 G. Soeda 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 D. Koepfer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 G. Soeda 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 D. Koepfer 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 4-3 → 4-4 G. Soeda 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 G. Soeda 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 40-30 1-2 → 2-2 G. Soeda 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 D. Koepfer 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 G. Soeda 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 G. Soeda 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 ace 5-3 → 5-4 D. Koepfer 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 G. Soeda 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 D. Koepfer 30-0 40-0 4-1 → 5-1 G. Soeda 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 D. Koepfer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 G. Soeda 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 D. Koepfer 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 G. Soeda 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

2. [P] Enrique Lopez Perez vs [5] Stefano Travaglia



CH Playford Enrique Lopez Perez Enrique Lopez Perez 4 6 7 Stefano Travaglia [5] Stefano Travaglia [5] 6 3 5 Vincitore: E. LOPEZ PEREZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 E. Lopez Perez 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 6-5 → 7-5 S. Travaglia 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 5-5 → 6-5 E. Lopez Perez 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 E. Lopez Perez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 S. Travaglia 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 3-3 → 3-4 E. Lopez Perez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 E. Lopez Perez 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-2 → 2-2 S. Travaglia 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 E. Lopez Perez 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 E. Lopez Perez 15-0 ace 30-0 40-0 5-3 → 6-3 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 E. Lopez Perez 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 4-2 → 5-2 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 E. Lopez Perez 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-1 → 4-1 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 E. Lopez Perez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Travaglia 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 1-1 E. Lopez Perez 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 E. Lopez Perez 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 3-5 → 4-5 S. Travaglia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 E. Lopez Perez 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 2-4 → 3-4 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 E. Lopez Perez 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-2 → 1-3 E. Lopez Perez 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-0 → 1-1 E. Lopez Perez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. Ernesto Escobedo vs [8] Mats Moraing



CH Playford Ernesto Escobedo Ernesto Escobedo 0 0 Mats Moraing [8] • Mats Moraing [8] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Moraing 0-0

4. Corentin Moutet / Luca Vanni vs Alexander Bublik / Stefano Travaglia



Il match deve ancora iniziare

COURT 2 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:00 am)

1. [P] Zhe Li vs [4] Adrian Menendez-Maceiras



CH Playford Zhe Li Zhe Li 6 6 6 Adrian Menendez-Maceiras [4] Adrian Menendez-Maceiras [4] 7 3 3 Vincitore: Z. LI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Menendez-Maceiras 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Z. Li 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-3 → 5-3 A. Menendez-Maceiras 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 Z. Li 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Z. Li 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Menendez-Maceiras 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Z. Li 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Z. Li 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Z. Li 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 A. Menendez-Maceiras 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Z. Li 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Z. Li 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Z. Li 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 ace 6-6 → 6-7 Z. Li 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Z. Li 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Menendez-Maceiras 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 Z. Li 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 A. Menendez-Maceiras 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Z. Li 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Menendez-Maceiras 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-2 → 2-3 Z. Li 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Menendez-Maceiras 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Z. Li 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [1] Lorenzo Sonego vs Zdenek Kolar



CH Playford Lorenzo Sonego [1] Lorenzo Sonego [1] 30 6 0 Zdenek Kolar • Zdenek Kolar 15 3 0 Secondo servizio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Z. Kolar 0-15 15-15 15-30 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Z. Kolar 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-2 → 5-2 Z. Kolar 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-1 → 4-1 Z. Kolar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Z. Kolar 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [WC] Andrew Harris / Akira Santillan vs Lloyd Harris / Zhe Li (non prima ore: 03:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Adrian Menendez-Maceiras / Aleksandr Nedovyesov vs Dominik Koepfer / Casper Ruud



Il match deve ancora iniziare