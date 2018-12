ATP Doha: Andreas Seppi si arrende in due set al cospetto del giovane Rublev

Termina al primo turno l’avventura di Andreas Seppi al Qatar ExxonMobil Open 2019 di Doha. Il giocatore azzurro, numero 37 ATP, è stato sconfitto dal russo Andrey Rublev, classe 1997, col punteggio di 7-5 6-1 in un’ora e quindici minuti di gioco.

Una partita dai due volti, gestita bene dal tennista di Caldaro fino al nono gioco della prima frazione: un set point non sfruttato, annullato da un gran dritto in contropiede da parte del moscovita, ha influito notevolmente sulla prestazione di Seppi, calato vistosamente a discapito del tennis più scintillante del suo sfidante, al quale sono serviti però più games del previsto per entrare in partita. Rublev approda dunque al secondo turno del Qatar Open: ad attenderlo ci sarà il numero cinque del seeding Nikoloz Basilashvili, vittorioso in tre set sullo spagnolo Albert Ramos-Vinolas.

PRIMO SET – Qualche sussulto iniziale, col servizio a disposizione, per Andreas Seppi che si trova costretto ad annullare una palla break già nel secondo game. Il russo, dal canto suo, non ha alcun problema a gestire i propri turni di battuta nelle prime fasi dell’incontro: è nel quinto gioco che il moscovita comincia a fare i conti con le prime difficoltà, il numero di errori non forzati è davvero troppo elevato ed un Seppi non perfetto riesce comunque a procurarsi opportunità di break e a portarsi in vantaggio per 3-2.

Altalenante il livello di tennis espresso da Rublev, al quale bastano pochi istanti giocati in maniera pressoché perfetta per recuperare lo svantaggio (3-3). Il russo trova la giusta profondità con tutti i colpi, in particolare col rovescio (il dritto si svilupperà più avanti, specialmente nel corso della seconda frazione), e costringe Seppi ad errori anche su palle non impossibili. I servizi, contrariamente a quanto accaduto nei primi istanti di partita, diventano un handicap per entrambi: un break lancia Seppi sul 5-4, l’azzurro ha un set point a disposizione ma viene infilato da un pregevole dritto in contropiede del suo avversario ed è poi costretto a restituire, per l’ennesima volta, il break ottenuto in precedenza. Nel finale di set, Rublev rasenta la perfezione, conquista otto punti consecutivi e chiude col punteggio di 7-5 in 52 minuti.

SECONDO SET – Andrey Rublev sulle ali dell’entusiasmo: il ventunenne di Mosca diminuisce drasticamente il numero di errori e, in particolare col dritto, dà poco scampo ad Andreas Seppi. L’azzurro non riesce né a difendersi, né a creare problemi al russo col servizio a disposizione: il tennista di Caldaro perde la battuta a trenta sia nel secondo che nel quarto gioco, permettendo a Rublev di allungare rapidamente sul 5-0. Seppi interrompe la striscia di otto games consecutivi vinti da Rublev (dal 4-5 del primo parziale) e si sblocca nel set, ma non basta: l’ex Next Gen tiene a zero nel gioco successivo e archivia la pratica.

Cronaca di Lorenzo Carini