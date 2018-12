Hopman Cup: I risultati di giornata. Ok Germania e Svizzera. Bene Roger Federer (VIDEO)

Roger Federer ha iniziato nel migliore dei modi la sua stagione 2019. A Perth il basilese si è sbarazzato in soli 58 minuti di Cameron Norrie, battuto per 6-1 6-1, ed ha al contempo regalato alla Svizzera il primo punto nella sfida di giornata alla Hopman Cup contro la Gran Bretagna. Federer, numero tre al mondo, ha avuto in mano il confronto fin dal primo scambio e lo ha gestito senza problemi contro un avversario che occupa la 91a posizione nella classifica ATP, chiudendo al terzo match ball.

Belinda Bencic (WTA 54) ha assicurato il successo alla Svizzera già dopo il secondo match del confronto valido per il Gruppo B della Hopman Cup battendo Katie Boulter (97). La sangallese ha sofferto di più rispetto a Federer, ma alla fine è riuscita a spuntarla con il punteggio di per 6-2 7-6 (7/0). A chiudere la giornata sarà il doppio misto.

DAY: GERMANY D SPAIN 3-0

Angelique Kerber (GER) d Garbine Muguruza (ESP) 6-2 3-6 6-3

Alexander Zverev (GER) d David Ferrer (ESP) 6-4 4-6 7-6(0)

Kerber / Zverev (GER) d Muguruza / Spain (ESP) 4-2 4-3(3)

NIGHT: SWITZERLAND D GREAT BRITAIN

Roger Federer (SUI) d Cameron Norrie (GBR) 6-1 6-1

Belinda Bencic (SUI) d Katie Boulter (GBR) 6-2 7-6(0)