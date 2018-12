Lemon Bowl 2019: Il prossimo 27 dicembre al via le Qualificazioni

Le prequalificazioni del Lemon Bowl 2019 hanno chiuso i battenti e, dal 27 dicembre, le giovani promesse del tennis italiano e internazionale torneranno in campo inseguendo l’agognata coppa ricolma di limoni. Il numero di iscritti ha superato il migliaio, attestandosi alla definitiva quota di 1053 partecipanti. Le ‘quali’ verranno disputate sino al primo giorno del nuovo anno, mentre il tabellone principale andrà in scena dal 2 al 6 gennaio. A darsi battaglia, rigorosamente sportiva, le categorie under 10, 12 e 14, oltre ai piccoli under 8 che si affronteranno nel consueto torneo di promozione organizzato su campi ridotti come da regolamento Itf. Gli stranieri presenti al Lemon Bowl 2019 saranno 23, provenienti da tutta Europa oltre che da Israele e Giordania.

Under 12 da sogno. I tabelloni under 12 vedranno al via alcuni dei migliori nextgen italiani. Nel maschile saranno presenti ben quattro degli otto quartofinalisti dei campionati nazionali under 11, con il romano Andrea De Marchi, vicecampione nazionale, pronto a sfidare i suoi fortissimi coetanei. Nell’entry list femminile under 12 occhi puntati su Francesca De Matteo, vincitrice del Lemon Bowl under 10 due stagioni fa, e sulle bravissime Camilla Livioni e Arianna Silvi.

Gatto, Rapagnetta e il salto di categoria. Giorgio Gatto e Daniele Rapagnetta lo scorso anno diedero spettacolo per tutto l’arco del torneo, sino a sfidarsi in un vero e proprio derby romano, con vittoria di Rapagnetta, nella finalissima del tabellone under 12. Quest’anno i due nextgen capitolini, che continuano a impressionare gli addetti ai lavori, saranno chiamati all’arduo salto di categoria, confrontandosi con il primo torneo under 14 della loro giovanissima carriera. Complessivamente saranno presenti ben tre semifinalisti dei campionati italiani under 12 (Rapagnetta, Carboni e Sciacca). Interessante anche il torneo under 14 femminile, che vedrà impegnate Matilde Ercoli, già ottima protagonista nella storia del Lemon con una vittoria e una finale, e Sara Pacetti. I tabelloni under 10, come ogni anno, vedranno al via i migliori italiani di categoria, che, nel corso degli anni, hanno saputo esaltare il nutrito pubblico presente. Nelle stagioni passate hanno conquistato il titolo under 10 tennisti quali: Gianluigi Quinzi, Federico Mattiello (oggi giocatore del Bologna Calcio di Filippo Inzaghi), Giorgia Marchetti (attuale numero 2 d’Italia in doppio), Jacopo Berrettini, Elisabetta Cocciaretto, Lorenzo Musetti, Luca Nardi, Matilde Paoletti e tanti altri.

Tutte le informazioni, le foto e i commenti delle passate edizioni del torneo sono disponibili sul sito web ufficiale: www.lemonbowl.it