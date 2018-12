Classifica Ace 2018: John Isner ancora al primo posto. I primi due giocatori del mondo rispettivamente fuori dai top 30 e top 90

Per il terzo anno consecutivo, John Isner, 2 metri e 08, ha vinto il “titolo” di giocatore con più ace messi a segno durante la stagione. L’americano ha ottenuto qualcosa come 1213 ace, contro i 1082 di Kevin Anderson, che è in seconda posizione.

Milos Raonic, che nonostante abbia saltato diversi tornei a causa di un infortunio, è al terzo posto con “solo” 788 ace.

Ecco i restanti primi 10 giocatori in questa classifica:

4 ° Nick Kyrgios: 713

5a Karen Khachanov: 655

6º Ivo Karlovic: 634

7 ° Sam Querrey: 616

8 Marin Cilic: 592

9 ° Juan Martin Del Potro: 555

10 Alexander Zverev: 549

Per quanto riguarda i tre migliori giocatori del mondo, Novak Djokovic è al 33 ° posto con 342 aces, Rafa Nadal in un modesto 93 ° posto con 122 ace e Roger Federer in 11 ° con 534 ace.

La top ten italiana

1 Matteo Berrettini 291 (42 esimo)

2 Andreas Seppi 256

3 Marco Cecchinato 247

4 Fabio Fognini 239 64

5 Stefano Travaglia 115

6 Paolo Lorenzi 114

7 Lorenzo Sonego 92

8 Thomas Fabbiano 38

9 Liam Caruana 21

10 Simone Bolelli 18