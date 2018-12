La bella iniziativa di Nick Krygios. Donando alla sua fondazione potrai andare all’Australian Open

Bella iniziativa di Nick Kyrgios. L’australiano fa appello alla solidarietà, offrendo un’esperienza unica a uno dei suoi fan.

Chiunque farà una donazione che premia la Fondazione Nick Kyrgios parteciperà ad una estrazione per recarsi a Melbourne durante l’Australian Open a gennaio.

Il vincitore dell’estrazione avrà diritto a:

– Viaggio a Melbourne andata e ritorno e hotel per due persone

– Biglietto per l’Australia Open per due persone

– Incontro con Nick Kyrgios

– Due posti nella cabina dell’australiano durante uno dei suoi incontri

Chi non vincerà riceverà comunque una e-mail dal giocatore di Canberra per ringraziarlo per la donazione effettuata, la cui missione è quella di aiutare i bambini e i giovani svantaggiati attraverso lo sport.