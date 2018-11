Si ritira Marinko Matosevic

Dobbiamo aggiungere un nuovo ritiro nel circuito maschile, quello dell’australiano nato in Bosnia, Marinko Matosevic.

La notizia è stata diffusa dallo stesso giocatore, dopo che gli organizzatori dell’Australian Open avevano contattato Matosevic per gli Australian Open PlayOff.

Marinko non giocava da febbraio a causa di un problema fisico. Numero 39 come miglior classifica in singolare, Matosevic si ritira dopo aver conquistato 63 vittorie ATP e 2 milioni di dollari in premi.

Ha raggiunto una finale nel circuito maggiore a Delray Beach nel 2012, quando perse da Kevin Anderson in due set.