Da Andria: Una settimana di tennis ad alto livello

Per Ugo Humbert, francese di Metz è la terza vittoria in un challenger Atp, la seconda in Italia dopo Ortisei. “Sono davvero orgoglioso di quello che ho fatto – dice il transalpino a fine partita -. Giocare in questo palazzetto è stato incredibile e voglio ringraziare sia il pubblico, sia gli organizzatori di questo fantastico percorso. L’Italia mi porta bene e dedico questa vittoria a mia madre e mia sorella che mi hanno accompagnato qui ad Andria”.

Meglio dell’anno scorso quando arrivò in semifinale, a Filippo Baldi è mancata la ciliegina sulla torta: “Complimenti a Humbert per la vittoria – commenta il tennista lombardo -. Il francese ha servito bene e ha dimostrato di meritare la vittoria. Ringrazio tutti per questa splendida settimana che conclude un 2018 molto positivo per il sottoscritto”.

Una finale tra giovani talenti che premia la filosofia di questo torneo. “Da anni collaboriamo con la Federazione italiana per fare in modo che questo challenger diventi la vetrina per i giovani tennisti italiani – spiega il direttore del torneo, Enzo Ormas -. Quest’anno abbiamo avuto la conferma di Baldi e la sorpresa di Humbert. Al di là della finale, ritengo che i valori tecnici della competizione siano stati molto alti ed impreziositi da giocatori importanti come Stakovsky, Marchenko e Lorenzi”.

Presenti alla premiazione anche il consigliere nazionale della Fit, Isidoro Alvisi, e referente Fit Puglia, Francesco Mantegazza: “Questo torneo è un autentico spot per il movimento tennistico sul territorio regionale – dicono i due -. Grande tennis, tante giovani promesse, e tanti giovani soprattutto tra il pubblico. Il torneo di Andria sta diventando una tappa importante per la federazione ma anche per l’intero continente”.

E già si pensa alla prossima edizione: “La nostra manifestazione si è ormai consolidata – dice l’organizzatore del torneo, Pierpaolo Marchio -. Si chiude la sesta edizione, e da domani cominciamo a pensare alla prossima, cercando di fare sempre meglio e di regalare un tennis sepre più spettacolare a chi ci segue da anni”.