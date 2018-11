ITF Junior: Marco Furlanetto vince in Marocco sia in singolare che in doppio, Alice Amendola finalista in Egitto

Settimana di tennis giovanile caratterizzata da tornei in Africa e in Sud America con alcuni italiani protagonisti. Marco Furlanetto (2001) ha vinto il G5 in programma in Marocco. Nello stesso torneo primo turno per Alessandro Parigi (2001). I due italiani, giocando in coppia hanno vinto anche il torneo di doppio.

Nel G3 in Egitto finale per Alice Amendola (2001), semifinale per Asia Serafini (2003), secondo turno per Sofia Rocchetti (2002), Beatrice Ricci (2003) e Alessandra Simone (2003). Beatrice Stagno (2003), Gloria Contrino (2003) e Anita Di Pietro (2002) non hanno superato le qualificazioni. Nel maschile semifinale per Flavio Cobolli (2002), quarti di finale per Pietro Marino (2001) e Riccardo Trione (2002), secondo turno per Alberto Orso (2002) e primo turno per Mario Organista (2001). Non hanno superato le qualificazioni Benito Massacri, Antonio Iaquinto, Giulio Perego, Amedeo Jorio e Federico Scotuzzi.

Nel G2 in Israele, nel maschile, secondo turno per Francesco Passaro (2001) con Luca Castagnola (2002) che non ha superato le quali e nel femminile secondo turno per Federica Sacco (2002), con Anita Bertoloni (2002) che non ha superato le quali.

In Bolivia, torneo G3, primo turno per Luciano Darderi (2002).

In Kenya, torneo G5, quarti di finale per Alexandr Gammariello (2003) e per Rotilio Riccardo (2003). Non ha superato le quali Giuseppe Bonaiuti (2003). Nel femminile terzo turno per Sofia Pizzoni (2003) e per Chiara Alesiani (2003).

Infine in Gran Bretagna, torneo G5, primo turno per Alessio Tramontin (2003).





Paolo Angella