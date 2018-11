Mondo Challenger: il TC President di Basilicanova (Parma) ospiterà un torneo a giugno

Il Tennis Club President, con sede a Basilicanova (Parma), avrà un suo torneo Challenger a partire dal 2019: il prestigioso circolo parmense, che fino al 2017 ha ospitato un Futures, fa dunque un significativo salto di qualità, garantendosi l’occasione di ospitare una manifestazione con montepremi pari a $55,000 dal 17 al 23 giugno del prossimo anno.

Si giocherà sui campi in terra battuta, in un periodo riservato, per quanto concerne il circuito ATP, alla stagione su erba: è lecito sognare che possano prendere parte al torneo diversi specialisti del “rosso”, magari rimasti fuori dalle qualificazioni del torneo di Wimbledon per “scelta tecnica”. Il sogno degli organizzatori è, ovviamente, chaquello di portare a Parma alcuni Top-100.

“Il Futures che ospitavamo nel nostro circolo rappresentava un palcoscenico importante per tante giovani promesse, ma nella nostra testa frullava già l’ambizione di organizzare un torneo di livello più alto. Ci prepariamo ad accogliere il Challenger, che costituirà anche un’ottima opportunità di promozione per il territorio di Parma e, soprattutto, per la regione Emilia-Romagna“, ha commentato il presidente del TC President, Romano Botti.