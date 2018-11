Toni Nadal su Roger Federer: “Sarà complicato per Federer vincere un altro Grand Slam”

Dopo essere stato tra il 2013 e il 2016 senza vincere alcun titolo del Grande Slam, Roger Federer è tornato al successo nei grandi tornei, dopo aver conquistato due major nel 2017 e uno nel 2018.

Nella prossima stagione, lo svizzero sarà in grado di vincere di nuovo un Grande Slam? Toni Nadal ha dei dubbi. “Sarà complicato per Federer vincere un altro Grand Slam. Dico questo, non per il suo gioco ma per la complessità e la durezza fisica dei tornei al meglio dei cinque set “, ha detto lo zio di Rafa Nadal.

Tuttavia, l’ex allenatore di Rafael ammette che potrebbe essere sorpreso: “Ne ho parlato in altre occasioni e mi ha ripetutamente smentito”.