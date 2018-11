Challenger Andria: Il programma completo della seconda giornata

Palasport – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [8] Filippo Baldi vs Yannick Jankovits

2. Zdenek Kolar vs Uladzimir Ignatik

3. [WC] Jannik Sinner vs [Q] Illya Marchenko

4. [WC] Liam Caruana vs [LL] Alexander Erler

5. Matteo Viola vs [5] Sergiy Stakhovsky (non prima ore: 16:30)

6. [3] Luca Margaroli / David Vega Hernandez vs Filippo Baldi / Andrea Pellegrino

7. [Q] Tobias Simon vs [2] Lorenzo Sonego (non prima ore: 20:00)

Via delle Querce – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Adrian Menendez-Maceiras vs Calvin Hemery

2. Raul Brancaccio vs Laurynas Grigelis

3. Kevin Krawietz vs Gianluca Mager

4. Roberto Marcora vs [Q] Lorenzo Frigerio

5. Gerard Granollers / Adrian Menendez-Maceiras vs Federico Gaio / Andreas Siljestrom

6. Laurynas Grigelis / Alessandro Motti vs [4] Julian Ocleppo / Andrea Vavassori