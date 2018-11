Novak Djokovic elogia Alexander Zverev: ” Hai meritato di vincere”

Novak Djokovic non ha ottenuto la sua seconda vittoria contro Alexander Zverev questa settimana, perdendo contro il tedesco nella finale delle ATP Finals in due set.

Alla fine, il trentunenne ha dichiarato di non aver giocato il suo miglior tennis però ha elogiato il giovane tedesco.

“Congratulazioni a te e alla tua squadra”, ha esordito Djokovic. “Hai giocato molto meglio che nella fase a gironi, senza dubbio. Hai meritato di vincere. Buon lavoro. Sei ancora giovane, ma hai già avuto una carriera incredibile e ti auguro tutto il meglio d’ora in poi. “

Senza il trofeo in mano, che sarebbe stato il sesto nella competizione che raccoglie gli otto migliori della stagione, Djoko è consapevole di aver avuto comunque una stagione incredibile. “Voglio ringraziare la mia squadra. Oggi le cose non sono andate bene per noi, ma mettendo le cose in prospettiva, questo è stato un grande anno “, ha detto Djokovic.