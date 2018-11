Julien Benneteau attacca Roger Federer sul possibile conflitto d’interessi

Ritirato dal tennis alcune settimane fa, Julien Benneteau, sembra ora “sciolto” per affrontare una serie di argomenti che fino ad oggi sembravano essere tabù nella sua carriera. In una lunga conversazione con RMC, alla quale hanno partecipato altri giornalisti e un altro ex giocatore, il francese ha parlato di un possibile conflitto d’interesse tra Roger Federer ed i manager del circuito maggiore.

Benneteau ha iniziato comprendendo l’importanza di Federer per il tennis: “Se riesce a fare tutti quei soldi fuori dal campo, è perché fa un lavoro incredibile. A Basilea, trascorre un’ora e mezza in campo per vincere la sua partita. Ma dopo va dalle 2 alle 3 ore con gli sponsor, i giornalisti i fans. Agassi e Sampras non l’hanno mai fatto.”

Ma Benneteau spiega dove si trova la possibile linea di conflitto di interesse: “Trovo incredibile come la Laver Cup non venga messa in discussione dall’ATP quando giocano nella stessa settimana di tre tornei del circuito maggiore ed alcuni giocatori danno forfait proprio per tale evento. È una prova senza legittimità sportiva, che non rispetta le classifiche e non dà punti. Ma dato che è di Roger, va bene così. “

Ha anche parlato del legame di Federer con Craig Tiley, direttore dell’Australian Open che è anche un partner della Laver Cup, realizzato in onore di un giocatore australiano [Rod Laver].

“Tiley, lo stesso uomo che riceve denaro dal manager di Federer nella Laver Cup, ha fatto sì che gli svizzeri giocassero 12 dei 14 incontri delle ultime due edizioni degli Australian Open in sessione notturna. Quest’anno, un incontro tra Federer e Jan Lennard Struff è stato giocato durante la sessione notturna quando lo stesso giorno Djokovic e Gael Monfils hanno giocato sotto 45 gradi”.

Sono stati menzionati anche Wimbledon e US Open: “A Wimbledon, l’organizzazione si è quasi sentita in dovere di mettere Federer sul Campo 1 dopo le proteste di Djokovic e alla fine ha perso. All’US Open, non ha mai giocato al di fuori dell’Arthur Ashe. È normale per lui avere un trattamento preferenziale dopo tutto quello che ha fatto nella sua carriera, ma ci sono tornei in cui le condizioni dei campi variano molto … “